Que (et qui) les fans de Taylor Swift veulent-ils voir dans un clip de «The Man»?

Elle nous a dit que ça allait arriver. Et maintenant, c’est officiel: le quatrième single de Taylor Swift est enfin là. La vidéo lyrique “The Man” a fait ses débuts le vendredi 7 février 2020 (car elle totalise 13 – faites le calcul). Alors qu’il grimpe dans les classements, Swifties ne peut s’empêcher de se demander si un clip musical est le suivant. Voici ce que nous savons et ce que nous espérons voir.

Taylor Swift, le dernier single de “Lover” est “The Man”

On ne savait pas grand-chose de “The Man” avant la sortie du septième album de Swift, Lover, le 23 août 2019. Cependant, c’est clairement un favori des auteurs-compositeurs-interprètes. Elle a utilisé les paroles comme légendes dans plusieurs publications sur les réseaux sociaux. Et elle l’a utilisé pour faire une déclaration en guise d’ouverture de sa performance aux American Music Awards.

Il n’était donc pas particulièrement surprenant pour les Swifties qui ont fait attention que, le 6 février 2020, l’artiste annonce une vidéo lyrique “The Man” qui sortirait le lendemain. Cela fait de la chanson son quatrième single, sans compter le single promotionnel “The Archer”.

La vidéo des paroles est maintenant disponible

Dans son nouveau documentaire Netflix, Miss Americana, Swift a été vue en train de travailler sur les paroles de «The Man». S’adressant au co-auteur Joel Little, à propos de la signification derrière elle, elle a dit: «Vous faites en quelque sorte une stratégie constante dans votre tête sur la façon de ne pas avoir honte de quelque chose un jour donné. Mais ensuite, on vous accuse d’être calculé pour avoir une stratégie. »

Maintenant, nous avons l’illustration pour illustrer ces idées. La vidéo stylisée et animée en 3D montre une femme prise au piège dans un monde plein d’hommes, travaillant pour surmonter obstacle après obstacle. Finalement, elle atterrit dans un monde de femmes et est capable d’arrêter de courir et de marcher.

Les fans espèrent un clip complet

Taylor Swift | Emma McIntyre / AMA2019 / . pour dcp

En ce qui concerne les vidéos de Taylor Swift, la vidéo lyrique procède généralement au clip vidéo entre quelques jours («Vous devez vous calmer») ou une semaine («Amant»). Les seules fois où ce n’était pas le cas (pendant ce cycle d’album), c’était avec le single «Me!», Sorti le même jour, et «The Archer», qui n’avait pas de clip.

Ainsi, alors que les Swifties étaient enthousiasmés par la vidéo lyrique, ils étaient encore plus enthousiastes par ce qu’elle indique (probablement):

Voici ce qu’ils veulent voir

Le message de “The Man” étant celui de l’autonomisation des femmes, la chose n ° 1 que les Swifties veulent d’un clip est des camées de femmes incroyables. L’utilisateur de Twitter shelley a écrit qu’ils voulaient une vidéo avec “toutes les principales filles pop” répertoriant Miley Cyrus, Halsey et l’amie proche de Swift, Selena Gomez.

D’autres sont intervenus, suggérant des femmes célèbres comme Lady Gaga, Lana Del Rey et Kesha. Ce qui est vraiment intéressant à propos de cette idée, c’est qu’elle rappelle une vidéo précédente de Swift: “Bad Blood”, qui a remporté le prix du meilleur clip aux Grammy Awards il y a des années. Après ses pertes lors de la remise des prix en 2020, cela pourrait bien être le moyen idéal pour elle de revenir à la Recording Academy – en réalisant une vidéo qu’ils ne peuvent s’empêcher de nommer.