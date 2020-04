Que fait-il maintenant?

Le public de Power s’est connecté aux deux personnages principaux de la série: James “Ghost” St. Patrick et Tommy Egan. La représentation d’Omari Hardwick de Ghost a transformé le personnage en l’un des patrons du crime les plus regardables et charismatiques à la télévision.

Même avec ses défauts, les fans ont adoré Ghost à mort. Avec le premier chapitre de Power terminé et les retombées en suspens en raison de la pandémie, il est naturel de se demander ce que les stars de la série font de nos jours.

Maintenant que les gens ont eu des mois pour gérer leurs émotions face à la perte de Ghost, les fans peuvent jeter un œil à ce qui se passe à Hardwick.

Omari Hardwick | Paras Griffin / .

Hardwick exécute un podcast

En 2019, Hardwick a lancé une série de podcasts intitulée Poetics

qui présente des invités qui viennent au spectacle prêts à réciter leurs propres poèmes. Artistes

comme Fat Joe, 50 Cent, Dave East et T.I. sont apparus ainsi que la NBA

baller Draymond Green. Les auditeurs peuvent consulter l’un des 17 épisodes sur

Astre.

Hardwick a dit à Essence

l’un de ses endroits préférés était le rappeur Casanova. Il a déclaré au point de vente:

“Casanova a été le plus

impressionnant pour moi. Il vient de commencer à rapper il y a trois ans. Il était enfermé,

et il a été placé à l’isolement pendant une multitude d’années. Vous pourriez dire un

beaucoup de gens trouvent leur stylo en prison, beaucoup le font, mais il a été le plus

impressionnant pour moi parce que quand je lui ai demandé s’il avait trouvé son stylo en prison, il a dit:

‘Non. Je n’ai jamais trouvé de stylo en prison. Je l’ai trouvé après ça. »

Lié à son amour pour la poésie est un autre projet appelé

Le réseau de poésie bluapple d’Omari Hardwick, en partenariat avec le

Fondation Jason Taylor. Le groupe est destiné aux jeunes qui parlent.

Il prévoit de se remettre dans la musique

C’est quelque chose dont il a discuté dans le passé, mais Hardwick a

a décidé de plonger plus profondément dans la musique. Il a fait des projets avec Tank, Anthony Hamilton,

et Post Malone, mais il prévoit de sortir des morceaux avec Xzibit et plus encore.

Lors d’une interview avec Strahan, Sara et Keke, Hardwick a dit aux hôtes qu’il était temps pour lui de laisser tomber quelque chose, et sa femme est celle qui l’a encouragé à le faire.

Surnommé le «Quaratine Raps», il a dit qu’il ne pouvait pas attendre que le monde entende ce qu’il avait fait. Depuis le retour de Strahan et Hardwick, l’animateur de télévision a déjà entendu un échantillon de ce qui va arriver.

Hardwick est dans un prochain film Netflix

La musique et la poésie sont deux de ses amours, mais il semble que Hardwick n’abandonnera pas le théâtre. Les fans pourront le voir ensuite dans l’Armée des morts de Netflix. Hardwick joue un soldat dans le film de zombies dirigé par Zack Snyder qui devrait sortir fin 2020.

Le film parle d’un groupe de mercenaires qui s’aventurent sur un vol au milieu d’une zone de quarantaine. Hardwick joue aux côtés de Dave Bautista, Chris D’Elia et Theo Rossi.

Deux autres projets de films sont en pré-production, donc les fans devraient être à l’affût de sa musique et de ses films dans un avenir proche.