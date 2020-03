Que fait James Van Der Beek de «Dawson’s Creek» maintenant?

Dawson’s Creek était l’une des émissions pour adolescents / jeunes adultes les plus populaires de la fin des années 90 et du début des années 2000. La plupart des acteurs ont été propulsés dans la célébrité à un âge très précoce et ont eu du mal à s’adapter à la vie réelle.

Si Michelle Williams s’est prononcée contre la série en raison de l’absence de contribution aux scripts, James Van Der Beek semble avoir une vue légèrement meilleure.

Non pas qu’il aime toujours parler du spectacle, ni même vouloir le revisiter. Il est au moins très éloigné de ces jours autant que les autres acteurs. De nombreux crédits d’acteur récents de Van Der Beek le font s’ouvrir davantage dans les interviews pour éviter de travailler sur certains des défis rencontrés par le casting de Dawson’s Creek.

Van Der Beek est allé au collège avant de commencer à ‘Dawson’s Creek’

James Van der Beek | Emma McIntyre / .

Comme le font de nombreux acteurs de sa génération, James Van Der Beek a commencé sa carrière en jouant dans les sitcoms pour adolescents de la journée dans les années 1990. Son premier rôle crédité a été la série classique Nickelodeon Clarissa Explains It All en 1993.

Il lui a fallu quelques années de plus avant de décrocher un autre rôle puisqu’il était encore au lycée au début. Cependant, il faisait un travail de scène à la même époque à New York.

Les rôles ont commencé à devenir plus fréquents à l’âge de 18 ans comme le film Angus, ainsi que des rôles gagnants dans As the World Turns et la obscure comédie ABC Aliens in the Family.

Lorsque le moment est venu d’auditionner pour Dawson’s Creek, il avait déjà abandonné l’université Drew dans le New Jersey pour poursuivre ses activités d’acteur, malgré la recherche d’un diplôme en anglais et en sociologie. Une fois signé pour DC, il était déjà à l’aube de la célébrité du cinéma. Varsity Blues a été un énorme succès et l’a placé dans une position où il aurait pu continuer à faire des films plutôt qu’à faire une émission de télévision.

Peut-être que s’il avait dû refaire les choses, il aurait choisi la route du film exclusivement. Non pas qu’il n’ait toujours pas fait de films pendant la course de Dawson’s Creek. Certains d’entre eux étaient de très gros succès, allant de Scary Movie à Jay et Silent Bob Strike Back.

Il n’y aura probablement pas de renouveau de «Dawson’s Creek»

Bien qu’il y ait eu des rumeurs de retrouvailles à Dawson’s Creek récemment, il est clair que la plupart des acteurs ne sont pas intéressés. Van Der Beek a déclaré dans des interviews qu’il se sentait satisfait d’avoir quitté son Dawson Leery dans la période où il a eu lieu.

Michelle Williams a été plus franc sur le fait que le spectacle était tortueux pour elle à l’époque et ne veut pas participer à la revisiter maintenant. Peut-être que les autres pensent différemment, mais ce ne serait pas la même chose sans avoir le casting complet là-bas.

Van Der Beek n’a pas besoin de redémarrer car sa carrière est restée stable depuis que l’émission a quitté les ondes en 2003. Oui, il lui a fallu quelques années pour se retrouver dans des émissions à succès ou des films, si jamais confronté au chômage.

Le problème des stéréotypes de Dawson’s Creek était déjà une possible barricade, ce qu’il a évité en faisant plus de comédies. Des apparitions dans des sitcoms télévisées comme How I Met Your Mother, ainsi que l’atterrissage de la brève sitcom ABC Don’t Trust the B—- dans Apartment 23 en 2012-13, ont contribué à apporter une nouvelle image.

Continuer à trouver sa place dans la télévision et le cinéma

Après avoir produit sa propre brève sitcom intitulée Que ferait Diplo? sur Viceland, Van Der Beek a continué à travailler sur des projets variés.

Sa carrière cinématographique a ralenti un peu, mais il a un nouveau film sorti cette année dans la veine de la comédie d’horreur appelé Bad Hair. À la télévision, il est apparu dans Dancing With the Stars la saison dernière, où il a annoncé la nouvelle émotionnelle de sa femme ayant fait une fausse couche pendant sa compétition.

Sinon, la superstar Michelle Williams et Katie Holmes sont devenues, le contingent de fans de Dawson’s Creek donnera toujours à James Van Der Beek un public dévoué, peu importe l’obscurité qu’il éprouve à essayer de se réinventer.