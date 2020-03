Que fait Víctor Elías, l’inoubliable Guille de ‘Los Serrano’ maintenant?

Le 3 mars 1991, Victor Elías est né. De parents artistes – un érudit de la harpe et une actrice – ont commencé très petit à se rapporter au monde de l’interprétation. Au début, il s’est intéressé au théâtre et, avec seulement quatre ans, il était déjà au sommet de la scène, représentant des œuvres aussi remarquables que “Fedra”. Trois ans plus tard, il obtient son premier emploi sur petit écran: un rôle épisodique dans «Sisters». Mais son grand moment est venu en 2003, quand Telecinco a présenté l’une des fictions les plus réussies de la chaîne: «Los Serano». Elías a joué Guille, le fils du milieu de Diego Serrano (Antonio Resines), du début à la fin de la série.

Après avoir vécu cette finale controversée de fiction, le Madrid a continué à interagir avec la télévision avec plusieurs rôles de soutien. En 2011, il partage des scènes avec Macarena García dans «Punta Escarlata» et entre dans la peau d’Alfonso de Castilla dans «Isabel». Trois ans plus tard, il revient sur le petit écran pour jouer Pablo dans «Aula de punigo» et interprète des camées dans «Paquita Salas» et «Looser». Mais l’interprétation n’est pas sa seule grande passion. Pendant des années, l’acteur combine sa carrière à la télévision avec la musique. Une facette dans laquelle il est complètement renversé.

Grâce à son activité sur vos réseaux sociaux, nous sommes à jour de vos avancées personnelles et professionnelles. Dernièrement, nous l’avons vu jouer du piano et enregistrer avec des chanteurs tels que Nerea Rodríguez, María Parrado ou Fran Perea, entre autres, et créez vos propres couvertures et partagez-les avec vos abonnés. À plusieurs reprises, il a été au centre de l’actualité de nombreux médias pour le changement, tant physique que professionnel, qu’il a apporté. Dans FormulaTV, nous vous disons ce qu’il fait aujourd’hui.

1 Fait partie du modèle des artistes Yamaha

Víctor Elías avec un clavier Yamaha

Peu de temps après avoir mené sa carrière professionnelle vers la musique, Victor Elías a opté pour le piano et signé pour que Yamaha collabore avec Yamaha Synths, filiale de la marque en charge des synthétiseurs, parfait pour pouvoir l’emmener partout et ainsi jouer du clavier en concert, se produire en live et également prêt à enregistrer en studio. Quelque temps plus tard, après avoir vérifié son talent et sa capacité avec les instruments, la société japonaise propose de faire partie de son équipe d’artistes.

Depuis ce moment, Madrid est parrainé par Yamaha et partage son travail avec des artistes de toutes les régions du monde, spécialisé dans différents instruments, comme Andreas Bennetzen, Cesare Picco, Chris Minh Docky ou Franz Schindbleck, entre autres. Sur le site Web de l’entreprise, Elías a avoué que la série de synthétiseurs qu’il utilisait le plus était Motif et qu’il était passionné par les reface, les mini-claviers portables.

2 Directeur musical de grands chanteurs et galas

Dani Fernández et Víctor Elías

En mai 2017, il monte sur scène avec Sofía Ellar, une chanteuse londonienne de nationalité espagnole qui se distingue par sa personnalité écrasante et sa voix douce, qui a déjà réussi à occuper des lieux aussi importants que le Wizink Center de Madrid. Il faisait partie de son groupe, occupant le poste de claviériste, et l’accompagnait dans toute l’Espagne lors de sa tournée “Six pence”. En plus de cela, il était responsable de la direction musicale de son album éponyme.

Cela prend quelques mois accompagnement musical de Dani Fernández, un autre artiste qui ne fait que réussir, dans “Fires”, son premier album dont la tournée a débuté en octobre 2019 et se poursuit pour le moment jusqu’en août 2020, participant également à certains des meilleurs festivals du pays. En 2017, il a rejoint Cadena Dial pour diriger la direction musicale des prix Vive Dial, et depuis lors, il a continué à diriger le poste chaque année et les prix Dial. Outre le metteur en scène, il a également accompagné des artistes tels que Rosana ou Carlos Rivera, entre autres, devant le clavier.

3 Claviériste musical à succès

Víctor Elías et la bande de Dieu avec Javier Calvo dans “The Call”

En 2013, une comédie musicale sous la direction de Javier Calvo et Javier Ambrossi est arrivée au Théâtre Lara, sous le nom de “The Call”. Ce projet, qui était initialement prévu pour quelques fonctions et dure environ un mois, a rencontré un tel succès qu’il continue de faire son chemin et continue de remplir la salle jour après jour. Dès le début, Elías faisait partie de La Banda de Dios, le groupe chargé de mettre la musique à la voix des actrices dans chacune des chansons qui composent l’œuvre.

Leur relation avec les Javis était si étroite et ils faisaient tellement confiance à leur talent qu’ils ont décidé compter sur lui aussi pour jouer le rôle de Joseba dans le long métrage homonyme sorti en 2017. Bien que dans la comédie musicale le personnage soit seulement mentionné et n’apparaisse pas physiquement dans la fonction, dans le film il était toujours le petit ami de Susana Romero et était le protagoniste de certaines séquences. En outre, il a participé à des comédies musicales aussi connues que “The Hole 2” ou “A magazine boy”, en tant que directeur musical de “Quand vous vous y attendez le moins” et en tant qu’acteur dans des pièces qui ont enregistré des ventes constantes telles que “Tout est mentir. “

4 Tournée avec tabouret ou Fran Perea

Fran Perea et Víctor Elías

En plus de composer et de continuer à grandir en tant qu’artiste, il a aidé de nombreux chanteurs à organiser leurs chansons et sur la scène de leurs concerts et tournées. En plus d’agir avec Dani Fernández et Sofía Ellar, également Il a joué avec Nora Norman et Stool dans leurs spectacles, voyageant au Mexique et en Amérique latine avec le groupe de Guillermo Bárcenas et Anton Carreño. Il a été en charge des arrangements de l’album Modestia Apart, travaillant avec des chanteurs comme Chenoa ou José Merce, entre autres, et a joué avec Manolo García, Angy Fernández ou Gemeliers.

Entre janvier et février 2020, il part en tournée avec Nerea Rodríguez, Raoul Vázquez et Ricky Merino, travaillant avec eux sur le # 3Tour lors de quatre concerts dans lesquels les trois candidats de ‘OT 2017’ ouvrent musicalement la chaîne. À la mi-février, après avoir terminé la tournée, il a visité «El chat de OT» pour accompagner Ricky dans la présentation de son troisième single, «Perfect». Il travaille actuellement avec Fran Perea, avec qui il a convenu de «Los Serrano» comme son frère aîné et celui qui l’accompagne lors de sa tournée, “Travel the word”, avec lequel il est en tournée en Espagne et qui est venu en Serbie avec deux concerts.

5 MuniJazz protagoniste avec son propre projet

Víctor Elías et Jairo Ubiaño au MuniJazz

La véritable passion musicale de Víctor Elías est le jazz, comme il l’a reconnu à plusieurs reprises. Tout au long de sa vie, il a fait partie de différents groupes musicaux tels que Ganga Calé, El Patio ou The Folks, entre autres, mais Ce n’est qu’en 2019 quand il a été lancé dans la piscine avec son propre projet, mêlant musique et fun. Et il n’est pas seul dans ce domaine. Son partenaire dans cette aventure est Jairo Ubiaño qui, en plus de son ami de longue date et collègue artiste Yamaha, joue de la batterie à un autre niveau. Les deux réalisent des vidéos ensemble et les téléchargent sur les réseaux sociaux, ces derniers sous le nom de Bonzo Sessions et Stranger Sessions, ces derniers avec des versions des en-têtes de séries connues sous le nom de “ Stranger Things ” ou “ The Simpsons ”.

En août 2019, ils se sont produits au MuniJazz, un festival mettant en vedette ce style de musique tenu à Munilla, ville de La Rioja, depuis 2004, et qui est chargée d’apporter du jazz à tous ses adeptes et à tous ceux qui passent l’été dans ses environs. Tous deux étaient chargés de donner le coup d’envoi de l’événement, de l’ouvrir le 15 dans l’après-midi et de donner un concert très audacieux, uniquement avec des accords de clavier et de batterie, mais très satisfaisant pour les participants.

