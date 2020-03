Que font les célébrités lors de la pandémie sur les réseaux sociaux?

Des gens riches et célèbres survivront à la quarantaine, c’est presque certain. Parce que? Eh bien, ils peuvent rester à la maison sans avoir à travailler longtemps. Presque tout le monde est à l’abri de la souffrance de vraies personnes, mais comme nous le savons, vous les admirez beaucoup et vous êtes intéressé à savoir ce qu’ils font ici est un résumé pour vous qui voyagez en transports en commun risquer votre vie pour le travail ou qui a eu la possibilité de rester à la maison pour éviter que les personnes qui empruntent les transports publics réduisent la possibilité de une contagion, ne mourez pas d’ennui.

Dans Spaghetti Code nous les voulons bien et jolies Et nous voulons vous dire que nous allons sortir de tout cela ensemble (ne vous tenez pas la main ou ne dansez pas).

Eh bien, voici le résumé.

Michelle Obama a tweeté pour remercier le chef José Andrés pour son dévouement à nourrir les enfants dans les communautés pendant cette période difficile.

Kygo a tweeté qu’elle publierait de la nouvelle musique vendredi pour aider ses fans à rester positifs pendant ces moments difficiles.

Madonna a tweeté la quatrième édition de son journal en quarantaine.

Christopher Meloni a tweeté des photos de sa jupe pour la mise en quarantaine.

Mark Duplass a tweeté qu’il achetait des cartes-cadeaux pour soutenir les petites entreprises en difficulté pendant la pandémie et a encouragé les autres à emboîter le pas.

Scott Evans a tweeté une vidéo de son frère Chris Evans se coupant les cheveux alors qu’ils étaient en quarantaine.

Seth MacFarlane a tweeté pour supplier ceux qui continuent de se rendre dans les parcs et les plages de Los Angeles de pratiquer la distanciation sociale.

NAO a tweeté une vidéo jouant “Bad Blood” au piano pendant son auto-isolement.

Ben Schwartz a tweeté un cadeau que sa sœur lui a fait et qui est devenu son “plus grand trésor” en quarantaine.

Jameela Jamil a tweeté “This is The Bad Place” encore et encore, faisant référence à sa série, The Good Place.

Hayley Williams a tweeté qu’elle était reconnaissante pour la musique dans des moments comme celui-ci et qu’elle écoutait Yeah Yeah Yeahs et Interpol.

Ronda Rousey a tweeté une vidéo de toute sa famille jouant à des jeux vidéo alors qu’ils étaient en quarantaine.

Jonathan Van Ness a tweeté à propos de l’anxiété qu’il ressent quand vous entendez quelqu’un tousser.

Chrissy Teigen a tweeté qu’elle ferait du pain aux bananes pour quelqu’un qui l’échangerait contre de la laitue romaine. @ChrisKlemens a répondu qu’il en avait un peu, et Chrissy a répondu que le troc aurait lieu le même après-midi.

Brooklyn Decker a tweeté qu’elle voulait voir une vidéo de l’échange.

Mia Farrow a tweeté une vidéo de son fils Ronan chantant “Not While I’m Around” pour l’anniversaire de Steven Sondheim.

Ciara a tweeté une photo d’elle et de sa famille profitant d’une soirée pyjama.

Justin Bieber a tweeté qu’il publierait de nouvelles compilations musicales de style «R & Bieber» tous les mardis et jeudis. Ça a commencé aujourd’hui!

Dua Lipa a tweeté à propos de la sortie de son nouveau single “Break My Heart”, qui sortira demain.

Lil Baby a tweeté que son dernier album est devenu disque d’or après seulement trois semaines après sa sortie.

Rian Johnson a tweeté à propos de ses films préférés des années 70.

Lin-Manuel Miranda a tweeté que son fils dansait en regardant chanter sous la pluie.

Ben Schwartz a tweeté une nouvelle bande-annonce de sa prochaine comédie spéciale sur Netflix, aux côtés de Thomas Middleditch, qui sortira le 21 avril.

Laverne Cox a tweeté à propos d’Octavia Spencer sur Self Made, et Octavia a répondu.

Bon, on vous a déjà fait perdre 15 minutes de votre vie, ce sont 15 minutes que vous n’avez rien attrapé (j’espère). De rien.

