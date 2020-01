Que pensait vraiment Ryan Serhant de Tyler Whitman lors de leur première rencontre?

Ryan Serhant de Million Dollar Listing New York a récemment révélé ses premières impressions du jeune courtier impatient Tyler Whitman.

Whitman est le plus récent membre du casting de New York City et a souvent été filmé en train de bousculer, mais parfois de perdre, des affaires. À un moment donné cette saison, Whitman et Serhant ont présenté le même client, mais Serhant a remporté la liste. Whitman est ensuite allé au bureau de Serhant, non pas pour le combattre, mais pour lui demander ce qu’il a fait pour finalement marquer la liste. Bien que Serhant ait d’abord ignoré la soif ambitieuse de Whitman pour la connaissance, il a trouvé que le jeune courtier était engageant et voulait transmettre toutes les pépites de sagesse qu’il avait apprises en cours de route.

Tracy Tutor, Fredrik Eklund, Ryan Serhant, Josh Flagg, Tyler Whitman | Banque de photos Heidi Gutman / Bravo / NBCU via .

Plus tard cette saison, Whitman est apparu sur l’un des webinaires de Serhant et a partagé son histoire sur la façon dont il est entré dans l’immobilier. Récemment, Serhant a rejoint Whitman pour un chat en direct sur Facebook sur le groupe de santé et de remise en forme de Whitman, The Human ROI. Il a raconté ses premières impressions de Whitman et ce qu’il pense de Whitman aujourd’hui.

Whitman a rappelé à Serhant… Julia Roberts?

Le groupe Facebook de Whitman voulait connaître les premières impressions de Serhant sur Whitman et comment cette impression a changé depuis qu’ils se sont connus. «Ma première impression a été:« Wow, ce mec est heureux », a expliqué Serhant. “Il est heureux, comme s’il avait un sourire de Julia Roberts 24/7. Ce mec est tellement tellement heureux. “

Serhant admet qu’il n’était pas sûr que la lueur de Whitman soit réelle. “Je pense que pour être honnête avant de vraiment vous connaître, je ne savais pas à quel point c’était authentique”, a partagé Serhant. “Parce que vous ne le savez jamais souvent, parce qu’il peut toujours afficher ce sourire tout le temps et il est comme une terrible personne secrète à l’intérieur. Et je pense que cela a changé. Je pense que votre bonheur est réellement authentique et je pense aussi qu’il est contagieux. “

“Et je pense que c’est un attribut incroyable que peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas l’enseigner à d’autres personnes”, a poursuivi Serhant. “Je pense que c’est assez génial.”

Whitman semblait surpris

Whitman a dit que ce n’était pas la réponse à laquelle il s’attendait, mais l’entendre signifiait beaucoup pour lui. “Puis-je terminer en disant le contraire”, a déclaré Whitman. “Vous avez en quelque sorte été une petite leçon de vie pour moi. Parce que quand je t’ai rencontré pour la première fois, je me suis dit: “Wow, nous sommes si différents.” Comme si c’était ma première chose, comme si nous étions vraiment des gens différents. “

Il s’est également demandé comment ils allaient s’entendre. «Au début, nous nous sommes un peu cognés la tête», se souvient Whitman. “Et puis ce qui était intéressant, à ce sujet, plus j’en apprenais à vous connaître, plus je réalisais que nous avons des valeurs très similaires.” Serhant semblait d’accord.

«Nous pensons aux entreprises de la même manière, nous pensons aux gens de la même manière», a poursuivi Whitman. “Nous avons différentes personnalités réelles, mais il a été plus cool de réaliser que nous avons beaucoup plus en commun que je ne le pensais à l’origine.” Serhant leva les yeux et dit: “Frère d’une autre mère.” Mais le sens de l’humour vif de Whitman entre en jeu. “Vous Je ne sais pas que c’est peut-être en fait ta mère », dit-il en riant.