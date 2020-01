Que pense la reine Elizabeth de Meghan Markle et du prince Harry qui s’éloignent de la vie royale?

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont pris la décision majeure de démissionner en tant que royals seniors. L’annonce a été une surprise, et il semble que les sentiments soient partagés sur ce qui se passe.

Alors que nous savons tous qu’ils ont été soumis à un examen minutieux des médias et que les pressions de la vie royale commençaient vraiment à peser sur le couple notoirement privé, c’était toujours une décision que presque personne ne voyait venir. Le monde entier a des questions à ce stade, concernant des questions telles que l’endroit où ils vivront et comment ils prévoient d’être «financièrement indépendants».

Il y a une chose que tout le monde veut savoir. Que pense la reine Elizabeth du fait que Meghan et le prince Harry s’éloignent de la vie royale?

Le prince Harry et Meghan Markle ont démissionné en tant que membres de la famille royale

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. »- Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

La plupart des gens envisagent la vie d’un royal senior comme étant assez spectaculaire. Après tout, qui ne voudrait pas vivre dans un château, avoir accès à l’une des collections de bijoux les plus convoitées au monde et être conduit dans des voitures de luxe pour des fêtes et des fiançailles de fantaisie?

Eh bien, ce n’est pas exactement comme ça pour Meghan et le prince Harry. Depuis des mois, ils sont sans cesse critiqués dans les médias pour à peu près tout ce qu’ils ont fait. Ils ont indiqué dans le passé qu’ils n’étaient pas vraiment satisfaits de la vie sous les projecteurs, selon BBC News.

Alors que Meghan et le prince Harry prévoient de continuer à honorer leur devoir envers la reine, ils prévoient également de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord – ce qu’aucun couple royal n’a jamais fait auparavant. Démissionner en tant que membres de la famille royale leur permettra de se concentrer sur leur propre vie et d’élever Baby Archie dans l’environnement calme et privé qu’ils ont toujours voulu.

Qu’est-ce que cela signifie pour la famille royale?

Ce n’est pas tous les jours que les membres de la famille royale démissionnent de leurs fonctions, alors qu’est-ce que la séparation du prince Harry et de Meghan – connue sous le nom de «Megxit» – signifie pour la famille royale? Il semblerait qu’il se passe beaucoup de choses derrière les murs du palais.

La reine, le prince Charles, le prince William et le prince Harry ont discuté de la marche à suivre. Après une série de pourparlers, la reine a annoncé qu’elle était “heureuse” d’avoir trouvé une “voie constructive et positive” pour le prince Harry et Meghan.

Buckingham Palace a annoncé dans un communiqué que le prince Harry et Meghan ne travailleraient plus pour la famille royale, n’utiliseraient plus les titres His and Her Royal Highness et rembourseraient les millions qu’ils ont utilisés pour moderniser leur nouvelle maison: Frogmore Cottage.

Selon BuzzFeed News, la scission ne provoquera pas l’effondrement de la monarchie britannique, bien que la famille ait beaucoup à perdre. Maintenant qu’ils ne recevront pas de financement de la subvention souveraine, la manière dont ils choisissent de gagner des fonds pour subvenir à leurs besoins pourrait avoir un effet sur la famille royale.

La famille fait face à plus que sa juste part de scandale en ce moment, et la rupture brutale de Meghan et du prince Harry semble bouleverser un peu les choses.

Que pense la reine Elizabeth de Meghan Markle et du prince Harry qui s’éloignent de la vie royale?

Reine Elizabeth II | Chris Jackson – Piscine WPA / .

S’il y a une opinion qui change vraiment ce qui se passe, c’est bien celle de la reine Elizabeth. Alors, que pense-t-elle de la scission?

Entertainment Tonight rapporte qu’elle pense que c’est une situation «compliquée». Bien que tout soit encore au stade initial, la reine aurait préféré garder Meghan et le prince Harry en tant que membres de la famille royale. Cela dit, elle leur apporte tout son soutien dans ce qu’ils ont choisi de faire.

“Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres très aimés de ma famille”, a déclaré la reine Elizabeth dans un communiqué. «Je reconnais les défis qu’ils ont dû affronter à la suite d’un examen minutieux au cours des deux dernières années et je soutiens leur souhait d’une vie plus indépendante.»

“Je tiens à les remercier pour tout leur travail dévoué à travers le pays, le Commonwealth et au-delà, et je suis particulièrement fier de la façon dont Meghan est devenue si rapidement une famille”, a déclaré la reine. “J’espère de toute ma famille que l’accord d’aujourd’hui leur permettra de commencer à construire une nouvelle vie heureuse et paisible.”

Sur la base de la déclaration de la reine, elle exprime fermement son soutien à son petit-fils et à sa famille. Elle a également tenu à donner un cri spécial à Meghan, ce qui suggère qu’elle n’a pas de ressentiment contre la duchesse. Enfin, elle a terminé sa déclaration par un véritable souhait pour les Sussex.