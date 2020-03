Que pensent vraiment les fans du roi Alfred de Wessex?

Il y a pas mal de personnages dans The Last Kingdom avec un énorme public de fans. Certainement, il s’agit du roi Alfred Wessex (David Dawson) qui a été un personnage déterminant jusqu’à sa mort prématurée. Les fans parlent toujours de leur appréciation pour le roi unique sur les réseaux sociaux. Lisez la suite pour savoir ce qu’ils disent d’Alfred et de l’acteur qui le joue.

Les fans apprécient le roi Alfred

David Dawson | Tim P. Whitby / .

Dans la saison 3, épisode 9 de The Last Kingdom, Alfred est

très malade et presque sur le point

de la mort. Lors de la fête de mariage pour son fils, Alfred a une rencontre rare

avec Uhtred (Alexander Dreymon) qui semble faire écho à travers les âges. C’est un

moment déterminant pour chacun d’eux qui solidifie l’amitié qu’ils ont partagée.

Sur Reddit récemment, un fan a posté une image fixe de cette

scène en reconnaissance pour l’acteur qui incarne Alfred, David Dawson. C’est un

moment charnière qui définit la série pour ce qu’elle est et les fans semblent d’accord.

“Tellement vrai! Sa gamme et subtilement est inégalée tout au long

son temps sur la série “, un Reddit

a écrit l’utilisateur.

Un fan pense qu’Alfred était le “plus grand personnage” et ça sonne

comme d’autres semblent être d’accord avec ce sentiment. “Le plus grand personnage de la série”,

quelqu’un a dit.

Les fans adorent la dernière scène entre le roi Alfred et Uhtred

D’autres fans semblent convenir que la scène entre Alfred et

Uhtred est un grand moment de la série. Cela change la façon dont nous voyons Alfred comme un

caractère et Dawson fait un excellent travail montrant les différentes couches de

La personnalité d’Alfred alors qu’il se déroule.

“Une de mes scènes préférées du spectacle”, un utilisateur de Reddit

révélé. “Chaque fois que je vois l’épisode où Uhtred regarde le Saxon

Chroniques avec le roi Alfred en arrière-plan J’ai des frissons. Sa silhouette fantomatique

juxtapose parfaitement la façon dont il se présente dans les documents historiques. »

Il y a beaucoup d’excellentes scènes impliquant le roi Alfred

Un autre fan pense que la meilleure scène d’Alfred est quand il est sur son

lit de mort et sa femme, Lady Aelswith (Eliza Butterworth) est occupé à parler et

ne remarque pas qu’il est décédé avant son départ.

«Tant de bonnes scènes avec lui, mais ma préférée sera sans aucun doute sa scène de la mort, où il atteindra pour« toucher l’Angleterre »et prendra ses dernières respirations pendant que sa femme marmonne des ******** aléatoires et ne le fait pas même le regarder, donc **** pénible à regarder », a déclaré un autre fan.

1 fan pense que le roi Alfred était la meilleure partie de l’émission

Le roi Alfred était définitivement un personnage déterminant dans The Last Kingdom. Les fans sont vraiment venus l’aimer et il lui manque d’être là.

“La meilleure chose à propos du spectacle et il nous manquera”, a déclaré

un autre utilisateur Reddit. «Tellement bien écrit et incroyablement joué. Alors que je ne peux pas attendre

pour la saison 4, je sais que sans Alfred / David Dawson, je suis un peu inquiet

parce qu’il a véritablement organisé l’émission pour moi, surtout dans la saison 3. »

Un fan dit que Dawson est la raison pour laquelle ils ont commencé à regarder. “Il

C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à regarder ça », ont-ils révélé.

Dans l’ensemble, les fans ont vraiment aimé le roi Alfred ainsi que l’acteur

qui le joue, David Dawson. Le rôle occupera toujours une place spéciale dans le

le cœur des fans.