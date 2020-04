Que personne n’oublie les femmes!

En ces jours où la pandémie du nouveau coronavirus – Covid-19- a attiré l’attention du monde, il y a des sujets qui ne peuvent être oubliés ou négligés, surtout après le boom qu’ils ont connu le mois dernier.

Oui, il s’agit de femmes. Le mouvement féministe dans notre pays a atteint son apogée le dimanche 8 mars avec la marche massive qui a commencé du Monument à la Révolution et s’est terminée au Zócalo. Le lendemain, la grève a été historique en raison du grand nombre de femmes qui ne sont pas parties. À cette époque, le slogan était # NiUnaMás.

En ces jours de confinement et de distance saine, le nombre de violences domestiques a explosé, selon des articles de journaux. La violence contre les femmes ne s’arrête pas ou avec des problèmes de santé.

Bien qu’il soit vrai, le problème de santé face à la pandémie de Covid-19 est la chose importante, il existe des plateformes comme Al100.tv qui abordent le sujet et posent des questions aux femmes sur les problèmes qui les concernent et ils les ont amenés à démontrer: le harcèlement, sous toutes ses formes, le manque d’opportunités et la légalisation de l’avortement.

Grâce à une vidéo, qui a été diffusée sur sa chaîne YouTube, cinq jeunes ont exprimé leurs opinions, parfois contraires, encore plus de manifestations au cours des derniers mois dans lesquelles des monuments tels que l’Ange de l’Indépendance ou des magasins de vandalisme ou des stations Metrobús ont été peints.

Il est intéressant d’entendre leur avis sur la participation des hommes aux manifestations féministes et sur la pression exercée sur les femmes pour qu’elles se marient et aient des enfants.

Chez 100.tv, vous pariez sur une «expérience sociale» à travers des vidéos où elle interroge les jeunes afin que la société puisse écouter différentes opinions et avoir une image plus claire sur un sujet aussi débattu, comme le féminisme et sa lutte.

Dans les commentaires vidéo, les gens ont applaudi le débat et écouté toutes les options malgré leur désaccord. Ceci est un signe que Cette «expérience sociale» peut être couronnée de succès et attirer l’attention du public sur les questions les plus controversées.

De plus, Al 100.tv doit être reconnu qu’ils mettent la question du féminisme sur la table, quand il y a une contingence sanitaire, mais n’oublions pas que malgré le Covid-19, la violence, sous toutes ses formes, contre les femmes il ne s’est pas arrêté et moins éradiqué.

