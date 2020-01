Que regarder sur Disney + ce week-end | La famille fière et là-bas avec Jack Randall

C’est le premier week-end de 2020 et avec beaucoup de nouveaux ajouts à Disney + la semaine dernière, y compris des films tels que Red Tails, Holes, Cool Runnings et de nombreuses nouvelles émissions de télévision telles que Austin & Ally et plus. Je voulais choisir quelques faits saillants pour vous divertir:

The Proud Family (Saison 1-2)

L’un des ajouts les plus importants à Disney + cette semaine a été «La famille fière» qui suit les aventures et les mésaventures de Penny, une fille afro-américaine de 14 ans qui fait de son mieux pour naviguer à travers les premières années de l’adolescence. Chaque rencontre de Penny dégénère inévitablement en des situations plus grandes que nature remplies de hi-jinks, d’hilarité et de cœur. Sa quête pour équilibrer sa vie familiale, scolaire et sociale est encore compliquée par des amis comme l’impertinente Dijonay, la némésis de Penny LaCienega Boulevardez, ses parents aimants sinon protecteurs et sa grand-mère branchée, Suga Mama. Personnellement, je n’ai jamais vu cette émission, mais tant de gens ont été enthousiasmés par cette série et en parlent dans notre groupe Disney + Facebook, je veux consulter le premier épisode pour voir de quoi il s’agit! C’est l’une des grandes choses de Disney +.

One Strange Rock

Cette série emmène les téléspectateurs dans un voyage époustouflant et passionnant explorant la fragilité et l’émerveillement de la planète Terre, l’un des endroits les plus particuliers et uniques de l’univers entier, rendu vivant par les seules personnes à l’avoir laissé derrière lui – le plus astronautes bien connus et de premier plan. L’émission est animée par Will Smith et est une série documentaire très soignée qui vous fera réfléchir.

Super Rhino (court)

Bien qu’il y ait beaucoup de grands spectacles National Geographic sur Disney + cette semaine, si vous voulez quelque chose de rapide et facile à regarder, alors ce court est pour vous. Rhino The Hamster du long métrage d’animation “Bolt” rêve qu’il a des super pouvoirs de Bolt et sauve Penny et Bolt du Dr. Calico. Il rêve également d’être la star d’un concert de rock dans lequel il chante «Best Of Both Worlds» jusqu’à ce que Mittens le réveille.

Out There With Jack Randall (Saison 1)

À seulement 14 ans, Jack Randall a quitté sa maison en Angleterre pour devenir apprenti de Steve Irwin, apprenant à manipuler les serpents et autres reptiles. Aujourd’hui, il marche dans la nature pour enseigner aux autres les anacondas, les crocodiles et autres animaux étonnants. Promenez-vous du côté sauvage avec Randall alors qu’il recherche des espèces exotiques, en voie de disparition et emblématiques dans certains des environnements les plus impitoyables de la planète. Aucun animal n’est trop effrayant ou dangereux pour lui de mettre la main dessus! En tant que grand fan de Steve Irwin, voici une série que j’ai ajoutée à ma liste de surveillance pour rattraper ce week-end.

Dr.T, Lone Star Vet (Saison 1)

Cette nouvelle série vient de terminer sa première saison sur National Geographic le mois dernier. La Dre Lauren Thielen (Dre T) est de retour au Texas pour ouvrir son propre cabinet pour animaux exotiques, situé à côté de l’un des hôpitaux pour animaux les plus grands et les plus fréquentés de l’État. Avec le soutien du personnel des urgences et de plus d’une douzaine de spécialistes, elle traite tout, des émeus aux hérissons et tout le reste!

