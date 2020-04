Que regarder sur Disney + | Disney Animal Adventures

Disney + regorge de films mettant en vedette d’adorables animaux qui entreprennent de grandes aventures et pour célébrer le Jour de la Terre, voici une collection de classiques animés Disney fantastiques qui vous divertiront pendant des heures.

101 Dalmatiens

Lorsqu’une portée de chiots dalmates est enlevée par les sbires de Cruella De Vil, les parents doivent les trouver avant qu’elle ne les utilise pour une déclaration de mode diabolique.

Oliver and Company

Cette version animée d’Oliver Twist réinvente Oliver comme un adorable chaton orphelin qui lutte pour survivre à New York et tombe avec une bande de criminels canins dirigée par un humain maléfique. Tout d’abord, Oliver rencontre Dodger, un cabot insouciant au savoir-faire de la rue. Mais quand Oliver rencontre la riche Jenny dans l’une des missions de vol du gang, sa vie change pour toujours.

Les secouristes

Que peuvent faire deux petites souris pour sauver une orpheline tombée entre de mauvaises mains? Avec un peu de coopération et de confiance en soi, tout est possible! En tant que membres de l’International Rescue Aid Society, dirigée par la souris, Bernard et Miss Bianca répondent à l’appel à l’aide de l’orpheline Penny. Les deux souris recherchent des indices à l’aide d’un vieux chat nommé Rufus.

Le film Tigrou

Winnie the Pooh, Piglet, Owl, Kanga, Roo et Rabbit préparent une maison d’hiver appropriée pour Bourriquet, l’âne éternellement abattu, mais le rebond continu de Tigger interrompt leurs efforts. Rabbit suggère à Tigger d’aller trouver d’autres personnes avec qui rebondir, mais Tigger pense que “la chose la plus merveilleuse avec les tigres est” qu’il est “le seul!” Au cas où cependant, le félin joyeusement jouncy part pour voir s’il peut trouver des parents.

Le sauvage

Un lion adolescent est accidentellement expédié du zoo de New York en Afrique. Maintenant en liberté, ses amis du zoo doivent mettre de côté leurs différences pour l’aider à revenir.

Winnie l’ourson

Lors d’une journée ordinaire à Hundred Acre Wood, Winnie the Pooh part à la recherche de miel. Interprétant mal une note de Christopher Robin, Pooh convainc Tigger, Rabbit, Piglet, Owl, Kanga, Roo et Eeyore que leur jeune ami a été capturé par une créature nommée “Backson” et ils ont décidé de le sauver.

La petite Sirène

C’est l’un des films d’animation les plus populaires qui a donné le coup d’envoi à la renaissance Disney de grands films et il comprend des chansons emblématiques fantastiques que vous pouvez chanter avec. Cette aventure colorée raconte l’histoire d’une impétueuse princesse sirène nommée Ariel qui tombe amoureuse du très humain Prince Eric et met tout en jeu pour avoir la chance d’être avec lui. Chansons et personnages mémorables – y compris la méchante sorcière des mers Ursula.

Le roi Lion

Le classique animé original est toujours mon film Disney préféré de tous les temps, la musique est incroyable et emblématique. C’est l’un des classiques animés les plus uniques de Disney, qui raconte l’histoire d’un jeune lionceau nommé Simba, qui ne peut tout simplement pas attendre d’être roi. Mais son oncle Scar, aspire au titre pour lui-même et ne recule devant rien pour l’obtenir, ce qui a conduit Simba à être banni de sa maison, pour revenir des années plus tard lorsque sa fierté a besoin de lui.

Zootopie

Ceci est un autre fantastique classique d’animation moderne de Disney, il raconte l’histoire de l’officier Judy Hopps, qui est le premier lapin de la police de Zootopia, qui saute sur l’occasion de casser son premier cas – même si cela signifie un partenariat avec le fraudeur Nick Wilde pour résoudre le mystère. L’histoire sous-jacente de la façon dont le racisme est représenté par différents animaux et la relation entre les prédateurs et les proies est vraiment intéressante.

Le monde de nemo

Lorsqu’un jeune poisson-clown appelé Nemo est emmené de façon inattendue de sa maison de la grande barrière de corail à l’aquarium d’un cabinet de dentiste. C’est à son père inquiétant Marlin et à un poisson amical mais oublieux Dory de ramener Nemo à la maison – en rencontrant des requins végétariens, des tortues mecs surfeurs, des méduses hypnotiques, des mouettes affamées et plus en cours de route. C’est un film Pixar classique qui est toujours agréable à regarder.

Le livre de la jungle

Un de mes films d’animation préférés de tous les temps, avec ses airs emblématiques accrocheurs et avec une histoire intemporelle d’un garçon appelé Mowgli, qui se rend au village des hommes avec Bagheera, la sage panthère. En chemin, il rencontre le roi Louie jazzy, le serpent hypnotique Kaa et l’ours adorable et joyeux Baloo, qui enseigne à Mowgli «Les nécessités nues» de la vie et le vrai sens de l’amitié.

Dumbo

Dumbo est un bébé éléphant né avec des oreilles surdimensionnées et un manque de confiance suprême. Mais grâce à son copain encore plus petit Timothy the Mouse, le pachyderme d’une pinte apprend à surmonter tous les obstacles.

Fox et le chien

Quand un petit renard fougueux nommé Tod est adopté dans une famille agricole, il se lie rapidement d’amitié avec un chiot chien amusant et adorable nommé Copper. La vie est pleine d’aventures hilarantes jusqu’à ce que Copper soit censé jouer son rôle de chien de chasse – et l’objet de sa recherche est son meilleur ami!

Bambi

L’histoire de Bambi se déroule de saison en saison tandis que le jeune prince de la forêt apprend la vie, l’amour et les amis. Un vrai classique Disney!

la belle et le Clochard

Lady, un cocker doré, rencontre un chien bâtard qui se fait appeler le Clochard. Il est manifestement du mauvais côté de la ville, mais les événements survenus chez Lady la font décider de voyager avec lui pendant un certain temps. Si vous avez regardé le nouveau Disney + Original, pourquoi ne pas faire un voyage dans le temps et regarder l’original!

Ratatouille

Un rat nommé Rémy rêve de devenir un grand chef français malgré les souhaits de sa famille et le problème évident d’être un rat dans une profession résolument phobique. Lorsque le destin place Remy dans les égouts de Paris, il se retrouve idéalement situé sous un restaurant rendu célèbre par son héros culinaire, Auguste Gusteau. Malgré les dangers apparents d’être un visiteur improbable – et certainement indésirable – dans la cuisine d’un bon restaurant français, la passion de Remy pour la cuisine met bientôt en branle une course de rats hilarante et passionnante qui bouleverse le monde culinaire de Paris.

Les Aristochats

Lorsque Mme Adelaide Bonfamille laisse sa fortune à la duchesse et à ses enfants – la famille de chats bien-aimée de Bonfamille – le majordome complote pour voler l’argent et kidnapper les légataires, les laissant sur une route de campagne. Tout semble perdu jusqu’à ce que le rusé Thomas O’Malley Cat et ses allées de jazz jouent à la rescousse des aristochats.

La vie d’un insecte

Au nom des «insectes opprimés partout», une fourmi inventive nommée Flik engage une troupe d’insectes guerriers pour défendre sa colonie animée contre une horde de sauterelles à chargement libre dirigée par la triste méchante Hopper. Un film Pixar souvent ignoré, mais qui vaut le détour.

Quelle aventure animée allez-vous regarder sur Disney + ensuite?

