Que regarder sur Disney + en premier?

Cette semaine, des millions de nouvelles personnes à travers l’Europe pourront profiter d’une vaste bibliothèque de contenus de Disney, y compris de nombreux nouveaux Disney + Originals, qui ne peuvent être trouvés que sur le nouveau service de streaming.

Alors que la majeure partie de l’Europe a dû attendre Disney +, le retard présente certains avantages, car la programmation de lancement du contenu original est de loin supérieure à celle du lancement initial en novembre.

Voici quelques-unes de mes recommandations personnelles sur ce qu’il faut regarder cette semaine sur Disney +.

Le Mandalorien

Il va sans dire que vous devez commencer par le plus grand et le meilleur en premier. Le Mandalorian est l’une des meilleures émissions de télévision en ce moment et Disney + lance son lancement européen avec deux épisodes de l’émission disponibles le premier jour, avec un troisième vendredi. Avec de nouveaux épisodes qui tombent chaque vendredi. Vous allez sans aucun doute adorer Baby Yoda et Mando, car soyons honnêtes, vous n’avez aucune chance de rester spoiler sans ce mignon petit “enfant” depuis novembre!

L’histoire de l’imagination

Si vous aimez les parcs à thème Disney, vous allez adorer ce spectacle. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs documentaires sur les parcs à thème Disney disponibles. Avec 6 épisodes pleins à craquer, couvrant la création de Disneyland, jusqu’à la dernière attraction, Galaxy’s Edge. Ce spectacle est un must pour les fans de Disney comme moi. L’une des choses les plus rafraîchissantes de cette émission, c’est son authenticité, elle ne fait pas oublier les problèmes du passé et explore les erreurs commises par l’entreprise. C’est pourquoi je pense qu’il se démarque comme un documentaire légitime. Bien que si vous voulez quelque chose avec un peu plus de “RP” dessus, regardez le documentaire “One Day At Disney”, bien que personnellement je le laisse pendant un moment.

Aller

Sans aucun doute, le Togo est mon film Disney + Original préféré. Il est plein d’action et mérite d’être projeté au cinéma, en plus il a une histoire fascinante, dont je ne suis pas sûr que trop d’Européens connaissent. En tant que Leonhard Seppala et son chien de traîneau principal, le Togo traverse la toundra gelée de l’Alaska pour courir chercher un vaccin pour sauver le village. Et bien sûr, il y a beaucoup d’adorables chiens dans le film, qui vous tressailliront le cœur et vous feront sans aucun doute pleurer! Cela devrait figurer en haut de votre liste de surveillance.

High School Musical: La comédie musicale – La série

Il serait facile d’oublier cette série dramatique pour adolescents, mais j’ai été agréablement surpris par le spectacle. Il contient des éléments des films originaux de High School Musical, tels que les chansons et les petites références, mais en réalité, c’est sa propre chose. Les acteurs sont extrêmement talentueux et proposent des chansons incroyables. Donnez au moins deux épisodes à l’émission, pour voir si elle clique avec vous. Parce qu’en ce moment, nous sommes tous dans le même bateau (oui je sais, c’est un mauvais jeu de mots)

Pixar Sparkshorts

Il existe 6 Sparkshorts différents de Pixar disponibles sur Disney +, un programme conçu pour permettre aux créateurs de repousser les limites, ce qui donne lieu à des histoires uniques que vous ne vous attendriez pas normalement à voir à l’écran. Chaque court-métrage a un message important, que les adultes capteront, tout en permettant aux jeunes téléspectateurs de profiter d’une excellente animation. Mon préféré est Kitbull, qui a été nominé pour un Oscar cette année et qui est un vrai broyeur de larmes.

Choix de la litière

Cette charmante courte série raconte comment les chiens sont formés pour devenir des “chiens-guides d’aveugles”. Si vous avez déjà pensé à ce qui se passe dans la formation d’un chien-guide, ce spectacle vous donnera un aperçu de l’expérience. Je suis un peu biaisé parce que nous nous occupions des chiots chiens-guides quand j’étais enfant, alors voir le chagrin dans les yeux de la famille quand ils devaient retourner leur chien, a vraiment frappé à la maison. Je viens de réaliser que j’ai recommandé trois Disney + Originals différents mettant en vedette des chiens, qui m’ont tous fait pleurer!

Star Wars: La guerre des clones

Et enfin, la dernière série du spectacle d’animation est un Disney + Original et est actuellement le premier spectacle que je lance sur l’application chaque vendredi matin. Le spectacle raconte des histoires de la période entre Star Wars: Attack of the Clones et Star Wars: The Revenge of the Sith, alors que nous voyons Anakin Skywalker dériver plus près du côté obscur et voir les «Clone Wars» au plus fort de la guerre. Si vous n’avez jamais vu les 6 saisons précédentes de l’émission, vous les trouverez toutes disponibles dans Disney +. Donc, si vous avez un peu plus de temps libre, cela pourrait être un bon moyen de tuer le temps chaque jour.

Qu’allez-vous regarder sur Disney + cette semaine?

