Que regarder sur Disney + | Les meilleurs films des années 1970

Les années 1970 ont été une année intéressante pour les fans de Disney, avec beaucoup de grands classiques animés, ainsi que de nombreux films d’action en direct, avec lesquels les gens ont grandi. Beaucoup de ces films classiques sont disponibles en streaming sur Disney +, donc si vous êtes après un petit retour dans les années 1970, cette liste devrait vous donner une idée de ce qui est disponible.

Voici nos meilleurs choix pour certains des meilleurs films des années 1970

Boutons de lit et balais

Un de mes films préférés quand j’étais enfant, ce film raconte l’histoire de trois enfants qui ont été évacués de Londres pendant la Seconde Guerre mondiale et forcés de rester avec une fille excentrique (Eglantine Price). Les craintes initiales des enfants disparaissent quand ils découvrent qu’elle est en fait une sorcière stagiaire.

Les Aristochats

Lorsque Mme Adelaide Bonfamille laisse sa fortune à la duchesse et à ses enfants – la famille de chats bien-aimée de Bonfamille – le majordome complote pour voler l’argent et kidnapper les légataires, les laissant sur une route de campagne. Tout semble perdu jusqu’à ce que le rusé Thomas O’Malley Cat et ses allées de jazz jouent à la rescousse des aristochats.

Les secouristes

Que peuvent faire deux petites souris pour sauver une orpheline tombée entre de mauvaises mains? Avec un peu de coopération et de confiance en soi, tout est possible! En tant que membres de l’International Rescue Aid Society, dirigée par la souris, Bernard et Miss Bianca répondent à l’appel à l’aide de l’orpheline Penny. Les deux souris recherchent des indices à l’aide d’un vieux chat nommé Rufus.

Canard Million Dollar

Albert Dooley (Dean Jones), un scientifique en difficulté financière, et sa femme, Katie (Sandy Duncan), pensent que leurs problèmes d’argent ont été résolus lorsque le canard Albert a expérimenté en commençant à pondre des œufs avec des jaunes d’or. Cependant, les ambitions d’Albert sont détournées lorsque son voisin d’ingérence M. Hooper (Joe Flynn) commence à espionner sa famille et découvre l’incroyable capacité du canard. Après que le mot se soit répandu sur le canard, Albert et sa famille se retrouvent bientôt poursuivis par des agents du FBI avides.

Évadez-vous à Witch Mountain

Tony (Ike Eisenmann) et Tia Malone (Kim Richards) sont deux frères et sœurs orphelins dotés de pouvoirs psychiques extraordinaires. Lorsque leurs capacités attirent l’attention d’un cruel millionnaire, Aristote Bolt (Ray Milland), il les kidnappe avec l’intention d’exploiter leurs pouvoirs à des fins financières. Tony et Tia s’échappent, et avec l’aide de Jason O’Day (Eddie Albert), un veuf amer campant dans un Winnebago voisin, ils tentent d’échapper à Bolt et commencent à découvrir leurs origines d’un autre monde.

Retour de Witch Mountain

Tony (Ike Eisenmann) et Tia (Kim Richards) sont des jumeaux d’un autre monde dotés de télékinésie. Lorsque leur oncle Bene les dépose à Los Angeles pour des vacances terrestres, une démonstration de leurs compétences surnaturelles attire l’œil du néfaste Dr Gannon (Christopher Lee) et de son partenaire dans le crime, Letha (Bette Davis), qui voient de riches possibilités à exploiter les cadeaux des enfants. Ils kidnappent Tony, et Tia ne poursuit que pour découvrir que Gannon utilise les pouvoirs de son frère contre elle.

L’homme le plus fort du monde

Dexter (Kurt Russell) a une idée audacieuse pour son projet de chimie universitaire: créer une formule qui rendra les humains plus forts. Un accident de laboratoire se traduit par un mélange de sa solution et d’une céréale riche en vitamines. Étonnamment, lorsque les élèves essaient la céréale, elle fournit brièvement une force surhumaine. Le doyen de l’université essaie d’en profiter, en faisant un marché à la société céréalière, inconscient du contenu réel de la formule. Les choses deviennent sérieuses lorsque les concurrents céréaliers embauchent des voyous pour éliminer le nouveau produit miracle.

Dragon de Pete

Elliott, un dragon magique et parfois espiègle, provoque le chaos dans un village de pêcheurs du Maine lorsqu’il essaie d’aider un jeune orphelin appelé Pete à s’échapper de ses parents adoptifs diaboliques. Pete veut vivre au phare avec Nora et son père. Elliott pourra-t-il l’aider à réaliser son rêve, tout en évitant les griffes du gourmand Dr Terminus qui veut l’exploiter? C’est l’un de mes films préférés de tous les temps et j’ai dû porter la cassette VHS en raison du nombre de fois où j’ai regardé ce classique.

Star Wars: Un nouvel espoir

Les Forces impériales – sous les ordres du cruel Darth Vader (David Prowse) – retiennent la princesse Leia (Carrie Fisher) en otage, dans leurs efforts pour réprimer la rébellion contre l’empire galactique. Luke Skywalker (Mark Hamill) et Han Solo (Harrison Ford), capitaine du Millennium Falcon, travaillent avec le duo de droïdes compagnon R2-D2 (Kenny Baker) et C-3PO (Anthony Daniels) pour sauver la belle princesse, aider la Rebel Alliance, et restaurez la liberté et la justice à la Galaxie. Si vous ne regardez qu’un film sur cette liste, faites-en celui-ci. Il a révolutionné le monde du cinéma.

Trésor de Matecumbe

Dans le Kentucky de l’après-guerre civile, le jeune David Burnie devient l’héritier inattendu du secret de famille: une carte menant à un trésor enfoui sur l’île de Matecumbe en Floride.

Gus

Le fermier yougoslave Andy Petrovic (Gary Grimes) aime le football, mais il est inutile sur le terrain. Lorsqu’il annonce à sa mule bien-aimée, Gus, qu’il abandonne définitivement le jeu, l’animal donne un coup de pied obligé au ballon de football d’Andy très loin. Bientôt, Andy a entraîné Gus à frapper le ballon sur commande. Après l’histoire de Gus, la mule buteuse fait la une des journaux, le propriétaire (Edward Asner) et l’entraîneur (Don Knotts) d’une malheureuse équipe de football californienne repèrent Gus et Andy comme leur nouvelle unité de gardien de but.

Herbie monte à nouveau

Hawk veut construire un centre commercial, mais une veuve ne vendra pas la parcelle restante dont il a besoin pour réaliser son plan. Il recourt à toutes sortes de stratagèmes sans savoir qu’elle a un as dans sa manche.

Herbie se rend à Monte-Carlo

Herbie était occupée dans les années 1970. Herbie, la Volkswagen Beetle avec son propre esprit, participe au rallye de Monte-Carlo. Mais les voleurs ont caché une cache de diamants volés dans le réservoir d’essence de Herbie et tentent maintenant de les récupérer.

Horrible vendredi

L’écolière Annabel est harcelée par sa mère et Mme Andrews est ennuyée par sa fille, Annabel. Ils pensent tous les deux que l’autre a une vie facile. Un vendredi matin normal, les deux se plaignent les uns des autres et souhaitent pouvoir vivre la vie facile de leur fille / mère pendant une seule journée et leurs souhaits se réalisent alors qu’un peu de magie place Annabel dans le corps de Mme Andrews et vice versa. Ils ont tous les deux un Freaky Friday.

Le chat de l’espace

Un OVNI dirigé par un extraterrestre félin (Ronnie Schell) est intercepté par l’armée américaine. Le pilote félin du vaisseau spatial, qui s’appelle Jake, révèle à ses ravisseurs qu’il doit localiser une substance appelée «Org 12» pour restaurer son vaisseau spatial battu et retrouver son vaisseau-mère. Avec l’aide du scientifique Frank Wilson (Ken Berry), Jake calcule l’équivalent terrestre de l’Org 12 – l’or – puis active les capacités technologiques de son collier pour l’aider à le récupérer.

Le naufragé Cowboy

Un cowboy du Texas shanghaied (James Garner) saute du navire et aide une veuve (Vera Miles) et son fils à élever du bétail à Hawaï au XIXe siècle.

Bougie

Lorsque l’ex-escroc Harry (Leo McKern) prétend qu’un trésor secret est caché à l’intérieur de Candleshoe, un domaine anglais, il crée un plan élaboré pour trouver et voler le prix. En convaincant une fille nommée Casey (Jodie Foster) de se faire passer pour la petite-fille du propriétaire du domaine, Harry espère découvrir l’emplacement du trésor. Mais lorsque Casey a changé d’avis, elle doit suivre les indices et trouver le trésor, afin de sauver Candleshoe et d’arrêter Harry avant qu’il ne soit trop tard.

Le film Muppet

Dom DeLuise persuade Hermit the Frog de poursuivre une carrière à Hollywood. Il est rejoint par d’autres Muppets comme Miss Piggy et Fozzie Bear. Mais l’ermite doit éviter le propriétaire d’un restaurant à cuisses de grenouilles. Un vrai classique!

Scie à métaux

Un cow-boy canadien (Tab Hunter) attrape un cheval sauvage dans les Rocheuses et l’inscrit dans le Stampede de Calgary.

Robin des Bois

Robin Hood, un hors-la-loi, commence à former un gang dans la forêt de Sherwood pour lutter contre les injustices du shérif de Nottingham. Le shérif, sur ordre du prince cupide, prélève des impôts injustes sur le peuple. Ceci est un autre film classique que j’ai vu des centaines de fois!

Le mangeur de biscuits

Lorsqu’un dresseur de chiens d’oiseaux (Earl Holliman) reçoit un chien qu’il juge inaccessible, son jeune fils, Lonnie (Johnny Whitaker), et le meilleur ami de Lonnie, Text (George Spell), décident qu’ils aimeraient essayer et acheter le chien pour eux-mêmes. L’entraîner s’avère être un processus ardu, mais les garçons persévèrent, lui apprenant avec succès à pointer la caille. Finalement, ils l’inscrivent dans le Grand National Field Trials, mais des problèmes surviennent lorsque les garçons réalisent qu’ils sont en compétition contre le père de Lonnie.

