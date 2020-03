“Que sait Neruda” de Javy (‘OT 2020’), présente aux bannières féministes 8M

La première chanson qui a produit ‘OT 2020’ à l’un des concurrents était “What will Neruda know”, de Javy Ramírez, qui est devenue un succès dans les reproductions. Mais non seulement cela, mais a également réussi à atteindre l’objectif de son auteur en lancer un message vindicatif en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, avec des phrases comme: “Faites savoir au monde que personne ne vous enfermera”.

Les revendications féministes exprimées dans ce premier single de Javy ont atteint les bannières de centaines de femmes qui sont descendus dans les rues en Espagne pendant la semaine de 8M, Journée de la femme, pour proclamer leur désir d’égalité et pour mettre fin aux attitudes machistes qui continuent de se perpétuer dans notre société. Ainsi, les affiches pourraient lire des déclarations telles que “Que personne ne peut faire taire ou cacher votre vérité” ou “Je préfère l’ouragan plutôt que sous-évalué, je vous préfère face à face et sans censure”.

Des centaines d’utilisateurs ont partagé des images des manifestations dans lesquelles on pouvait voir des femmes portant des banderoles avec des phrases de “Que sait Neruda”, ce qui a excité son auteur, qui n’a pas hésité à partager certains de ces clichés et Montrez votre joie à travers votre compte Twitter: “Je ne change pas cela pour mille disques de platine. Merci! “

La «fierté» de «OT»

Le compte rendu officiel de l’opération Triumph a également fait écho à la nouvelle et a partagé un tweet dans lequel un utilisateur a remercié Javy d’avoir composé une chanson qui “représente beaucoup” pour les femmes. De «OT», ils ont ajouté qu’ils étaient fiers de la quatrième expulsée de cette édition et ont montré leur soutien continu à toutes les femmes qui luttent pour la reconnaissance de leurs droits.

