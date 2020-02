Que se passe-t-il dans la finale de Peter Weber? Le drame ne se terminera pas avant le tournage de «Après la rose finale»

La saison de Peter Weber de The Bachelor a été remplie de turbulences, mais le pilote va-t-il nous faire descendre en toute sécurité ou nous écraser avec un atterrissage en catastrophe? Après avoir enduré sept épisodes de drame sans escale, il commence à ressembler à ce dernier. Alors, que se passe-t-il dans la finale du parcours Bachelor de Weber? Apparemment, la fin ne sera terminée qu’après le tournage de After the Final Rose.

Chris Harrison et Peter Weber taquinent «The Bachelor» se terminant avant la première

Avant la première de The Bachelor le 9 janvier, Weber a confirmé que la saison 24 ne serait pas gâchée.

“Je suis très confiant que personne ne pourra le gâcher”, a déclaré Weber au Hollywood Reporter. Il a ensuite partagé qu’il y avait une raison spécifique à sa confiance. Mais bien sûr, le joueur de 28 ans n’a donné aucun détail précis. Au lieu de cela, Weber a exprimé son enthousiasme, peut-être en train de taquiner ce qui allait arriver.

«Je suis ravi que tout le monde vienne pour le voyage et ne sache pas ce qui se passe à la fin, et puisse simplement vivre avec moi», a-t-il déclaré.

Mais les remarques de Weber signifiaient-elles que les fans assisteront à la fin lorsque le célibataire vivra la finale en temps réel? Selon une interview avec Good Morning America, Chris Harrison a révélé que la finale de la saison de Weber sera imprévisible.

“Vous ne saurez vraiment pas comment ça va se terminer jusqu’à la fin”, a déclaré l’hôte. “Il est possible que ce ne soit pas encore terminé.”

Un dirigeant d’ABC prétend que ce qui se passe dans la finale de «The Bachelor» ne se matérialisera pas avant «After the Final Rose»

Maintenant, sept semaines après le début de la saison de Weber, Rob Mills – Vice-président senior de la série alternative, des émissions spéciales et de la programmation tardive d’ABC – a laissé entendre la véritable raison pour laquelle la finale de la saison 24 de Bachelor restera intacte. Et selon l’exécutif du réseau, Weber ne recevra pas de fin appropriée avant le tournage d’After the Final Rose.

“C’est fou”, a déclaré Mills à propos de la finale de Weber. “Ce que nous avons vu au sujet de la finale au fil des ans, c’est que la” finale “a vraiment lieu ce soir-là lorsque l’émission est en direct. Il y a beaucoup de folie, c’est des montagnes russes. “

Il a poursuivi: “Mais je dirais que même maintenant, les montagnes russes ne sont pas terminées, et cela ne se terminera qu’après la rose finale.”

Mais quelque chose de dramatique se manifestera-t-il au moment du tournage de l’AFTR? Lors d’une conversation avec Entertainment Tonight le 5 février, Weber a admis qu’il était bien placé. Et finalement, le pilote Delta a révélé qu’il était satisfait de la fin de la saison, même si la production était terminée.

“Je peux dire que je suis heureux et j’ai suivi mon cœur”, a-t-il déclaré. Weber a également noté que son favori n’a pas changé depuis la semaine 4.

Peter Weber taquine sa finale «Bachelor»

Peu importe ce qui se passe, tout est possible et les fans n’auront qu’à attendre et voir qui Weber choisit. Mais même ainsi, la dernière semaine de tournage de The Bachelor était encore une course folle.

“Cette saison vous emmènera dans des montagnes russes pas comme les autres”, a déclaré Harrison à Entertainment Tonight en janvier. “Et jusqu’à la fin, lorsque Peter et moi nous asseyons et devons avoir un cœur à cœur très dur – en fait quelques-uns d’entre eux cette dernière semaine – c’est vraiment comme n’importe quelle saison que nous avons eue avant.”

L’hôte a ajouté que le rôle de Weber en tant que célibataire était «très brut» et «émotionnel». Il n’est donc pas surprenant que «la façon dont cela se termine, personne ne verra venir».

Puis, en parlant avec Glamour, Weber a admis que la dernière semaine de tournage de The Bachelor était la plus difficile, même en comparaison de sa rupture avec Hannah Brown sur The Bachelorette.

“La bachelorette [elimination], évidemment, c’était horrible et c’était navrant », a déclaré Weber. “Mais celui-ci est [is the hardest week of my life] pour des raisons différentes. Celui-ci a été beaucoup plus difficile pour moi. “

