Que se passe-t-il lorsque Brianna fait face à son passé?

L’épisode 10 de la saison 5 d’Outlander était tout ce que les fans pouvaient espérer dans un épisode. Certains des personnages principaux recherchent Stephen Bonnet (Ed Speleers) et l’impensable se produit. Brianna (Sophie Skelton) est prise dans tout cela de la pire façon. Lisez la suite pour savoir ce qui se passe lorsque Brianna fait face à son passé. Il y a des spoilers majeurs à venir pour l’épisode 10 de la saison 5 d’Outlander.

Spoilers Ahead

Sophie Skelton | Michael Tran / .

Brianna et Claire se réveillent brutalement à la plage

Jamie (Sam Heughan) met son plan en marche pour rencontrer

Bonnet en tant que vendeur de whisky. Le seul problème est que Bonnet ne s’affiche pas, mais

a ses hommes viennent à sa place. Il traque plutôt Brianna et Claire

(Caitriona Balfe) après les avoir vus

Wilmington.

Bonnet menace Claire avec un couteau et Brianna refuse

quitter sa mère et courir quand elle insiste. Brianna prend un pistolet et vise

à Bonnet. Claire parvient à s’échapper et Bri essaie de tirer avec le pistolet, mais

confitures. Bonnet assomme Claire et emmène Brianna avec lui chez lui.

Brianna essaie de manipuler la situation en sa faveur

Lorsque Brianna se rend compte de ce qui se passe, elle apprend rapidement qu’elle doit essayer de manipuler la situation à son avantage. Elle essaie de lire à Bonnet, ce qui semble le calmer un moment. Il insiste sur le fait qu’il veut que Bri lui apprenne à agir dans une société polie. Il veut aussi son fils, Jeremiah. Brianna essaie de sortir de la situation en demandant d’aller chercher Jemmy, et Bonnet lui demande de sceller leur accord avec un baiser. Quand elle l’embrasse, il explose de colère en disant que ce n’est pas un vrai baiser.

Bonnet décide de vendre Brianna à un homme qui a les mains

partout sur elle. Quand il l’emmène au bateau pour partir, les parents de Brianna y arrivent

juste à temps pour arrêter Bonnet. Roger (Richard Rankin) court après Bonnet et

le frappe encore et encore. Ils le maîtrisent et Brianna insiste pour qu’il soit

mis à la loi.

Brianna fait face à son passé

Ensuite, nous voyons Bonnet à moitié immergé dans l’eau et attaché à un

Publier. Il a été condamné à mort par noyade. Brianna laisse l’eau monter

plus loin avant de finalement tuer Bonnet. Son calvaire cauchemar est terminé et

elle sait qu’il ne pourra plus jamais lui faire de mal ni à son fils.

Brianna a affronté son passé à Bonnet et tous les traumatismes qu’il lui a causés. Elle a fait de l’autre côté un survivant qui finit par se suicider. Son père et son mari voulaient être ceux qui le tuaient, mais elle l’a fait elle-même. C’était quelque chose qu’elle devait faire et c’était long à venir. Bri et Roger peuvent maintenant mettre tout cela derrière leur famille. Ils ont un bel avenir devant eux et Bonnet ne se profile plus derrière eux.

L’épisode 10 a permis de conclure à une situation qui avait été

venir depuis longtemps. Espérons que Brianna continue de vivre sa vie dans le

présent sans regrets.