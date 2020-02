Que se passe-t-il si je n’ouvre pas mon compte WhatsApp pendant un certain temps?

WhatsApp est l’application de messagerie instantanée la plus populaire au monde (elle vient d’atteindre deux milliards d’utilisateurs) et même si nous voulons y échapper, nous ne pouvons pas. Si un jour vous avez cessé de l’utiliser et que cette fois vous vous êtes demandé ce qui est arrivé à votre compte, vous n’avez pas à vous inquiéter, car WhatsApp ne supprime pas toutes vos informations ou votre compte comme ça de nulle part, même s’il a des mois et des années que vous n’avez pas utilisés.

Que se passe-t-il si je n’ouvre pas mon compte WhatsApp pendant plusieurs mois ou années? Selon les conditions d’utilisation de WhatsApp, un compte qui n’a pas été utilisé pendant un certain temps ne sera pas désactivé. Cela signifie que vous pouvez récupérer vos contacts et même vos chats et vos photos. Cependant, pour cela, vous devez avoir activé la sauvegarde sur Google Drive dans votre compte.

En outre, pour récupérer votre compte complètement après un certain temps de ne pas l’utiliser, votre numéro de téléphone doit rester utilisé, car lorsque vous vous connectez à un nouvel appareil, WhatsApp vous enverra un SMS pour réactiver votre compte. N’oubliez pas que de nombreuses compagnies de téléphone désactivent votre numéro si vous ne rechargez pas votre solde dans un délai de trois à six mois.

Si vous conservez toujours le numéro avec lequel vous avez utilisé votre ancien compte WhatsApp et si vous avez activé la sauvegarde (qui dans la plupart des cas est activée par défaut), alors vous pouvez utiliser à nouveau l’application de messagerie comme si de rien.

Un autre cas est si vous décidez de désinstaller l’application de votre téléphone portable Pour se reposer d’elle un moment. Si vous souhaitez plus tard l’utiliser à nouveau, il vous suffira de l’installer à partir du Play Store (pour Android) ou de l’App Store (pour iOS), et vos chats, photos et contacts seront de retour.

