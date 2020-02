Que se passe-t-il si je termine le jeu de dinosaure Google Chrome?

L’un des plus grands mystères d’Internet de tous les temps est ce qui se passe après 99999 points dans le jeu de dinosaures Google Chrome. Nous ne sommes pas tous assez paresseux pour atteindre ce score (ou tout simplement Internet vient soudainement à nous), donc nous ne le découvrons probablement jamais dans notre propre chair. Mais ne vous inquiétez pas, nous devons vous dire ce qui se passe si vous terminez le jeu des dinosaures Chrome.

Pendant longtemps, les gens ont inventé des mythes et des légendes sur l’un des jeux les plus populaires de tous les temps, celui du dinosaure de Google. Comme dicté par les légendes urbaines qui traversent les groupes Facebook et les forums Reddit, une fois que vous avez atteint 99999 points, le jeu était terminé et surprise!, un météore est tombé. Il y a même des vidéos mal éditées que nous croyions tous (ou voulions croire) qui montrent la météorite pixelisée frappant notre ami préhistorique.

Une autre légende qui a circulé dans le sous-sol d’Internet est qu’une fois que vous atteignez le score maximum le premier niveau du jeu est terminé et un deuxième niveau commence avec un nouveau dinosaure.

Bien sûr, rien de tout cela n’est vrai. En réalité, lorsque vous atteignez 99999 points dans le jeu, le compteur de points ne s’arrête pas. C’est vrai, le jeu ne se termine jamais. Si tu ne veux pas me croire Regardez un robot jouer pendant près de douze heures:

Vous pensez peut-être que la vidéo est fausse car elle ne s’assombrit plus jamais, comme dans la version que nous connaissons et voulons tous. Cependant la vidéo a été réalisée à partir d’une des premières versions du jeu des dinosaures, quand ils n’incluaient toujours pas le cycle des jours, et quand les compteurs étaient plus simples.

Quel est votre score le plus élevé dans le jeu de dinosaure? Avez-vous déjà passé 99999? Dites-le nous dans les commentaires.

