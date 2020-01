Que s’est-il passé dans la saison 6 de Vikings, épisode 8?

La première moitié de la dernière saison de Vikings continue de choquer les téléspectateurs et ce dernier épisode n’était pas différent. Lisez la suite pour savoir ce qui s’est passé dans l’épisode 8 de Vikings. Il y a des spoilers majeurs à venir, alors lisez la suite seulement si vous êtes rattrapé par la dernière saison.

«Valhalla peut attendre»

Alexander Ludwig | Daniel Knighton / . pour HISTOIRE

L’épisode 8 a choqué de nombreuses personnes. Le principal point à retenir de cet épisode est que Hvitserk (Marco Ilsø) a survécu à ce qui semblait être un destin inévitable. Il a tué Lagertha (Katheryn Winnick) et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Bjorn (Alexander Ludwig) connaît maintenant la vérité et il était sur le point de faire brûler vif son frère.

Hvitserk est mis sur le bûcher et attaché. Alors que les flammes l’entourent, il lève les yeux vers le ciel, prêt à mourir. Bjorn fait alors signe à Ubbe (Jordan Patrick Smith) de lancer une hache et de libérer Hvitserk. Il lui permet de vivre, mais il est banni. Bjorn trouve la mort trop facile pour Hvitserk.

Gunnhild surprend tout le monde

Bjorn fait toujours ce qu’il veut, y compris la tricherie

sur sa femme Gunnhild (Ragga Ragnars) avec Ingrid (Lucy Martin). Cette semaine,

Gunnhild surprend tout le monde quand elle les attrape ensemble et elle ne le fait pas

objecter immédiatement. Elle offre en fait à Ingrid sa propre liberté et elle semble

cool avec l’idée que Bjorn ait deux femmes. Gunnhild rappelle même que Ragnar

Il y a des années, Lagertha avait la même option. C’est une situation étrange, mais qui

Bjorn peut certainement prendre du retard.

Les fans ne semblent pas être à bord du tripartite de Bjorn

perspectives de mariage. “Je voulais que Bjorn rejette l’offre de Gunnhild, en particulier

après la façon dont elle a soulevé des gens pour lui lors de son sondage de popularité raté »,

un Reddit

a expliqué l’utilisateur. “Mais bien sûr, il prendrait cette option.”

Ubbe fait quelques pas

Ubbe suit ses rêves et décide de partir et de voyager en Islande. Il accompagne sa femme et leur fille, ainsi que Kjetill Flatnose (Adam Copeland). Ils arrivent en Islande, mais Flatnose ne semble pas content de ses nouveaux compagnons et il semble cacher quelque chose.

Ivar est toujours avec le prince Oleg

* La bande-annonce officielle * Les dieux les réuniront-ils ou les déchireront-ils? Vikings revient le mercredi 4 décembre à 9 / 8c sur History. pic.twitter.com/rMXm8q0U7z

– #Vikings (@HistoryVikings) 7 octobre 2019

Ivar the Boneless (Alex Høgh Andersen) est toujours avec le prince Oleg (Danila Kozlovsky). Cette semaine, il mange avec Oleg, Igor et la femme d’Oleg, la princesse Katya (Alicia Agneson). Bien sûr, Igor apporte sa marionnette avec lui à l’événement. Oleg explique à Ivar qu’il va envoyer des raids en Norvège. Ivar veut diriger l’une de ces parties et il demande à Igor s’il peut également y aller.

Le garçon demande à son roi marionnette, ce qui met en colère Oleg, qui écrase la marionnette sur le sol. Il dit également à Igor que s’il se moque de lui, il se fera couper la langue. Ivar joue définitivement des deux côtés ici, et il a vu plus tard en tenant Igor dans le confort. Il fait définitivement un allié d’Igor pour ses projets futurs.

Cet épisode a également montré certains des raids d’Oleg attaquant des gens sans méfiance. Il y aura certainement plus de combats et de raids à venir avant que tout ne soit vraiment terminé. Ce n’est que le début du grand plan d’Oleg pour prendre le relais.

Certains téléspectateurs pensent qu’Ivar rencontrera Hvitserk maintenant

qu’il a été banni. “Je suppose que Ivar va scout en Scandinavie

et trouve Hvitserk dans les bois », a reddit

dit l’utilisateur.

La saison 6 de Vikings est définitivement en train de chauffer et les fans ont hâte de voir comment les choses vont se dérouler.