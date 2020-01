Que s’est-il passé entre Rachel et Adam? L’arrivée de Laura expliquée! – HITC

La nouvelle série a offert aux fans une explosion totale du passé.

Cold Feet est de retour et ça nous fait penser à Rachel et Adam.

Quel soulagement!

La sitcom britannique bien-aimée de Mike Bullen est de retour sur les écrans et cela ressemble moins à l’écoute d’un spectacle qu’à nous faire renouer avec de bons amis.

Tout a commencé avec la chronique de trois couples charmants naviguant dans la vie quotidienne et les relations avec la série 1 en 1997. La série a immédiatement gagné un public dévoué et s’est imposée comme une montre essentielle pour tous les amateurs de télévision.

Bien qu’il ait duré cinq séries jusqu’en 2003, il y a eu une longue absence jusqu’en 2016 quand il a finalement été ramené à des admirateurs sans méfiance.

Nous sommes heureux qu’il soit resté sur les écrans depuis lors, et maintenant, nous avons enfin été invités à participer à la série 9, qui a commencé à être diffusée le lundi 13 janvier 2020.

Cold Feet: Rachel et Adam

Les récents épisodes ont incité le public à se remémorer ce qui s’est passé entre Rachel et Adam.

Rachel (jouée par Helen Baxendale) était avec Cold Feet depuis le tout début et a lancé une relation avec Adam (James Nesbitt).

Comme les autres romances explorées à travers la série, il y a eu des accélérations tout au long de la série, mais le public est devenu très attaché au couple. On peut dire que le plus grand choc provoqué par le mélange était que Rachel avait un mari qu’elle gardait secret – ce n’est pas beaucoup plus dramatique que ça!

Néanmoins, ils ont persévéré, sont restés ensemble et se sont mariés dans la saison 3. Dans la série 4, nous avons assisté à l’annonce de la grossesse de Rachel et la cinquième série a accueilli leur bébé, Matthew (maintenant joué par Cel Spellman).

Cependant, c’est dans la série 5 que Rachel est décédée dans un horrible accident de voiture, brisant le cœur d’Adam et des fans. Le spectacle aurait fini sur la scène de ses funérailles, sinon pour la reprise de la série 6 bien plus tard.

Les fans sur Twitter parlent de Cold Feet

Comme vous vous en doutez, les gens se sont tournés vers Twitter pour peser leurs pensées et leurs opinions sur

Découvrez une sélection de tweets:

Qui est Laura dans Cold Feet?

Les tweets ci-dessus font un très bon travail pour capturer rapidement qui est le personnage, mais prenons un moment pour le décomposer.

Quand Rachel était en vie, elle et Adam envisageaient l’adoption avant que la révélation de sa grossesse ne voit Matthew entrer dans l’équation.

Dans la dernière série, Adam aperçoit la défenderesse Laura (la fille qu’ils allaient adopter) au tribunal, tous adultes. La raison pour laquelle ils n’ont pas adopté, c’est qu’on leur a dit qu’une maison avec un bébé n’était peut-être pas le meilleur endroit pour Laura, mais c’est excitant de voir qu’elle a finalement trouvé sa place dans la vie d’Adam.

Il suffit de voir comment progresse le scénario…

