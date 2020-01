Que s’est-il passé lorsque YouTuber Onision a tenté de traduire Chris Hansen de «Pour attraper un prédateur» en justice?

YouTuber Onision (né Gregory James Daniel et également connu sous le nom de James Jackson), qui est actif sur la plate-forme depuis une décennie, a été une figure controversée pendant une grande partie de cette période.

Des commentaires douteux sur le corps des jeunes filles dans le cadre

d’une série sur l’image corporelle et les relations polyamoureuses

les jeunes femmes et son mari, Kai Avaroe (un homme trans connu à l’origine sous

Laineybot qui s’est identifié plus tard comme non binaire et finalement comme mâle), Onision a

déclenché un contrecoup depuis de nombreuses années maintenant.

Plus récemment, le journaliste d’investigation Chris Hansen, anciennement de NBC Dateline’s To Catch a Predator, a interviewé une série de victimes présumées d’Onision sur sa chaîne YouTube, Have a Seat With Chris Hansen. Onision a depuis été banni de Patreon et Twitch, mais reste actif sur YouTube.

En réponse à la série de Hansen, ainsi qu’au commentaire de

compatriote YouTuber Repzion, au sujet des allégations, Onision a annoncé qu’il serait

demander une action civile contre les deux hommes pour présumé «harcèlement».

Ils ont discuté avec d’autres créateurs de contenu sur YouTube d’un rapport de police divulgué de septembre 2020 qui révélait que la jeune fille d’Onision et de Kai était tombée par la fenêtre et avait subi de graves blessures. Onision a appelé le 911 sur Hansen pour être arrivé chez lui avec une équipe de tournage, lui demandant d’entendre sa version de l’histoire.

Mais à la date d’audience d’Onision au tribunal de district du comté de Pierce, dans l’État de Washington, le 24 janvier, le cas d’une ordonnance de protection contre le harcèlement a été sommairement rejeté… par le YouTuber lui-même.

Au cours des derniers mois, Hansen a interviewé les victimes présumées d’Onision sur sa chaîne YouTube. Une jeune fille prénommée Sarah, qui était temporairement sous la tutelle légale de Kai et Onision lorsqu’elle était mineure, a affirmé que les deux adultes l’ont préparée en tant que mineure et ont couché avec elle dès qu’elle a atteint la majorité.

Pendant ce temps, l’artiste pop canadienne Shiloh Hoganson, qui porte maintenant le nom de scène Lyldoll, a affirmé que Onision l’avait maltraitée pendant qu’ils sortaient ensemble, l’avoir rencontrée en ligne quand elle était encore mineure et avoir couché avec elle dès qu’elle avait atteint l’âge légal dans son état. .

Au cours de leur relation, elle a affirmé que Onision avait filmé ses crises au lieu de consulter un médecin, en plus de se raser la tête sans consentement.

Plusieurs autres victimes présumées, dont YouTuber Billie Dawn Webb, ont affirmé que Kai avait échangé et sollicité des photos explicites avec elles alors qu’elles n’avaient pas l’âge légal du consentement.

Onision a servi le mauvais Chris Hansen

À sa date d’audience le 24 janvier, il y avait un problème immédiat avec la comparution de Hansen, selon l’audio exclusif de l’avocat de Hansen, Mike Morse. Onision n’avait pas du tout servi le bon Chris Hansen.

“Vous devez avoir un service approprié de processus”, a déclaré Morse dans une vidéo

sur l’affaire. “Et dans ce cas, James Jackson a servi le mauvais Chris Hansen

dans le Connecticut. “

Le Hansen qui a été servi a écrit une réponse au juge,

qui disait en partie: «Je n’ai rien à voir avec cette affaire très publique et je ne

connaître le pétitionnaire ou l’intimé visé… Je ne suis pas Chris Hansen de À

Attrapez un prédateur. Étant donné que je ne suis pas le destinataire prévu de ce

plainte, il ne devrait pas y avoir de plainte contre moi. ”

En tant que tel, Hansen n’a pas eu à comparaître devant le tribunal, car il n’a jamais été correctement servi.

Le YouTuber a rejeté sa propre plainte contre Hansen et Repzion

Alors que Hansen n’était pas officiellement au service, YouTuber Repzion l’a été, ce qui a amené les fans à affluer vers la salle d’audience pour emballer les sièges. Pourtant, Onision a rejeté sa propre demande d’ordonnance de protection contre le commentateur YouTube, affirmant que son avocat avait conseillé le contraire.

“Lorsque l’officier de police m’a donné des conseils, il m’a suggéré de prendre la voie d’une pétition pour une ordonnance anti-harcèlement”, a déclaré Onision au juge. «J’ai suivi ses conseils et lorsque j’ai consulté les commentaires juridiques… ils ont indiqué qu’il existe différentes options qui seraient plus efficaces. Et donc j’ai décidé que ce serait mieux si je me retirais de cela et avançais avec d’autres [avenues.]”

“J’interprète votre déclaration ici pour signifier que vous êtes

demander un licenciement? », a demandé le juge.

“Je le suis, Votre Honneur”, a répondu Onision.

La date d’audience est peut-être terminée, mais la bataille entre Onision et d’autres créateurs de contenu YouTube ne l’est probablement pas. Bien qu’Onision et Kai n’aient encore engagé aucune action en justice, ils ont promis de le faire sur les réseaux sociaux.