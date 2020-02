Que signifie Ball Cha la head cha la ’de Dragon Ball Z?

Dans le monde de l’anime, nous avons de nombreuses ouvertures préférées, beaucoup d’entre eux des classiques incontestés de la musique – quel que soit le genre – qui montrent la virtuosité des groupes qui les interprètent et la puissance des voix qui le chantent. Mais parmi tous, il y en a un qui atteint nos cœurs et nous oblige à lever immédiatement les mains au ciel, et c’est le début de Dragon Ball Z.

La chanson s’appelle Cha-La Tête-Cha-La qui en est curieusement le chœur. Je l’écoutais aujourd’hui et j’ai remarqué que je ne savais pas vraiment que signifiait cette phrase Ou cela avait un vrai sens.

Son titre original, チ ャ ラ ・ ヘ ッ チ ャ (prononcé Chara-Hetcha) C’est une expression enfantine qui signifie “Pas de problème”, “Ce n’est pas grave” ou “Je peux le gérer”. Cette expression n’est pas utilisée par les adultes. Cela est parfaitement logique compte tenu du charisme d’enfance de Goku.

Dans “Cha-La Head-Cha-La”, quelque chose de similaire se produit avec la lettre de “Across the Universe” des Beatles dont le refrain répète “Jai Guru Deva, Om” qui signifie “Rien ne va changer mon monde”. Dans Cha-La Head-Cha-La, le refrain est dit puis “Quoi qu’il arrive, je garderai toujours mon moral” bien que ce ne soit pas la traduction exacte si elle explique parfaitement l’idée.

.