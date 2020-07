Que signifient les couleurs du feu de signalisation Covid-19 au Mexique?

Comme tout le monde le sait, la pandémie de coronavirus du SRAS COV 2 qui cause la maladie COVID 19 a paralysé le monde et le Mexique ne fait pas exception. Pour éviter les contagions et favoriser le retour contrôlé des activités, le gouvernement mexicain a créé un feu de signalisation épidémiologique. Il est très important pour tout le monde de savoir ce que signifie chaque couleur afin de ne pas mettre en danger notre santé et celle des autres.

Le feu tricolore a quatre couleurs: rouge, orange, jaune et vert, et chacun implique des restrictions de mobilité différentes pour la population.

Il la couleur rouge est « l’alerte de santé maximale » Il permettra seulement aux activités essentielles (telles que l’exploitation minière, la construction et la fabrication de matériel de transport) de revenir à la nouvelle normale.

Il couleur orange, Il permettra également à certaines activités « non essentielles » de revenir à la normale. Mais il faut faire très attention aux travailleurs les plus vulnérables tels que les personnes âgées, les femmes enceintes ou les personnes immunodéficientes.

Dans le feu de signalisation jaune, toutes les activités essentielles et non essentielles peuvent recommencer. sans aucune restriction. Et ce ne sera pas avant qu’il n’atteigne la couleur verte, lorsque les écoles seront rouvertes avec le reste des activités de loisirs telles que les cinémas, les bars et les gymnases, pour le moins. Le feu passera au vert lorsque nous pourrons tous retourner en toute sécurité à notre vie quotidienne à l’étranger.

Chacune des règles et directives, ainsi que la couleur dans laquelle nous nous trouvons, peuvent être consultées sur le site officiel du feu de circulation épidémiologique Covid-19.