Que sont exactement les terreurs d’Eldritch?

Sabrina

Teenage Witch a été introduite pour la première fois dans l’univers de la bande dessinée Archie

1962 en tant que lycéenne pleine d’entrain apprenant à utiliser ses pouvoirs. À travers le

décennies, elle a eu sa propre série de bandes dessinées, un spectacle d’animation, une sitcom, un film et une télévision

séries. Mais ces premiers jours des aventures de bande dessinée de Sabrina ont formé le

base de plusieurs de ses histoires pour d’autres projets.

La troisième partie de Chilling Adventures of Sabrina a fait ses débuts sur Netflix le 24 janvier, et le chaudron est plein de plusieurs intrigues, sous-intrigues et dangers. L’un d’eux est un étrange œuf déformant le temps qui contient la magie des «terreurs eldritch». Que sont-elles et qu’est-ce que cela signifie pour la quatrième partie de la série?

Les terreurs eldritch ne sont pas uniques à «Chilling Adventures

de Sabrina »

Eldritch est un vieux mot popularisé par le pionnier de l’horreur et auteur

H.P. Lovecraft. Considéré comme le parrain de l’horreur moderne, Lovecraft

écrivent souvent sur des créatures et des entités eldritch dans ses histoires, y compris dans

le livre, Eldritch Tales.

Le terme eldritch est généralement utilisé pour décrire quelque chose de bizarre et terrifiant, possédant souvent le pouvoir supplémentaire de modifier la réalité. L’œuf désormais fêlé de Chilling Adventures n’abrite-t-il pas de telles énergies? Quant à Lovecraft, l’une de ses créations les plus célèbres est l’eldritch étant Cthulhu. D’autres incluent Azathoth, Yog-Sothoth, une chauve-souris monstre et The Hound.

La connexion entre Sabrina et les entités eldritch

Il se trouve que Sabrina Spellman a eu des rencontres avec Cthulhu et d’autres créatures de l’univers Lovecraft dans les bandes dessinées. Dans le cadre de la série d’horreur Afterlife with Archie, Sabrina est jetée dans une institution psychiatrique dirigée par un Dr H.P. Lovecraft.

L’hommage qui lui est rendu n’est pas subtil, et votre sorcière préférée a vécu des aventures effrayantes, des visions et des séquences de rêve pendant son séjour, notamment en devenant l’épouse de Cthulhu.

Devinez qui a écrit cette série spéciale? Rien d’autre que Chilling

Créateur / showrunner des aventures de Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa. Selon

à ArchieComics.com,

il y avait aussi des tentacules, des zombies et d’autres monstres dans la bande dessinée.

Comment cela peut-il influer sur l’histoire de la saison quatre

Aguirre-Sacasa dirige Riverdale et Chilling

Des aventures pour la télévision, mais son œuvre avec les bandes dessinées de Sabrina se mélange

La tradition lovecraftienne dans les intrigues. Sur la base de la fin de la troisième partie du CAOS,

il est fort probable que les entités eldritch sur lesquelles il a écrit dans les bandes dessinées

fera des apparitions dans l’émission la saison prochaine.

L’une des caractéristiques des «terreurs eldritch» est la capacité

pour affecter le temps, l’espace et la réalité. Les téléspectateurs ont déjà vu cela avec l’œuf

lui-même et l’eau dans laquelle il était placé quand Ambrose et Sabrina gardaient

il. Depuis que le père Blackwood a effectué un rituel pour ouvrir l’œuf et libérer

les forces effrayantes qui s’y trouvent, les fans peuvent compter voir de nouveaux monstres en saison

quatre de CAOS.

Est-ce que ce sera Cthulhu? Sera-ce un groupe de méchants eldritch

qui apparaissent pour faire des ravages à Greendale et Riverdale aussi? Rien n’est écrit

dans le béton, mais la folie, le chaos et les monstres interdimensionnels de type Lovecraft

sont sûrs de se présenter pour le prochain versement.