Que sont les Teraflops pour PlayStation 5 et Xbox Series X?

Maintenant que les spécifications techniques de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X ont été officiellement dévoilées, nous avons entendu qu’un petit mot circule dans les réseaux et dans les médias. Oui, nous parlons du mot de jeu le plus drôle que nous ayons entendu: les téraflops. Ou là là seigneur français Teraflop. Semblable à Ray Tracing, il existe de nombreuses idées rares et parfois inexactes qui circulent autour de ce concept, en particulier lorsque l’on parle de la soi-disant guerre des consoles. Donc, ici, nous vous disons certaines choses que vous devez savoir sur les téraflops.

Nous vous recommandons également: c’est ainsi que la nouvelle PlayStation 5 est construite, elle sera 100 fois plus rapide que la PS4

Tout d’abord, Teraflop est la forme longue de l’acronyme TFLOP, qui est un terme utilisé pour mesurer la capacité et la puissance des cartes graphiques sur un PC. Moyens Opérations en virgule flottante par seconde (pour son acronyme en anglais) et mesure les performances d’un ordinateur ou, dans ce cas, d’une console de jeux vidéo.

Contrairement au gigahertz (GHz), une mesure qui prend du temps comme référence, les flops calculent mathématiquement et directement les performances d’un système informatique et d’un processeur. 1 TFLOPS signifie que l’ordinateur peut effectuer 1 billion d’opérations en virgule flottante par seconde. En plus du préfixe familier tera- (que nous connaissons également par téraoctet, l’unité de stockage), les flops peuvent être mesurés avec les unités Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta et Yotta.

Et pourquoi les téraflops sont-ils si importants pour les jeux? Eh bien, à première vue, il semble que plus une console a de téraflops vous pourrez faire beaucoup plus de calculs par seconde, ce qui se traduit par de meilleurs graphiques et de meilleures performances dans nos jeux. En théorie, il devrait en être ainsi, mais les tereflops ne sont pas la seule chose qui détermine la puissance d’une console, car la capacité du GPU entre également en jeu.

Hier, il a été révélé que le PlayStation 5 fonctionnera à 10.28 TFLOPS, contrairement aux 12 de Xbox One Series X. Pour une raison quelconque, nous accordons trop d’attention à ce détail et nous oublions l’ensemble du tableau. En termes générales les téraflops ne mesurent qu’un aspect des performances du GPU, et le comparer de front sans tenir compte du processeur et des autres composants d’une console serait une erreur.

.