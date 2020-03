“Que tu entres dans tes maisons!”

«Save me» a changé l’orientation de son programme ces jours-ci pour parler de la crise de Covid-19 et de la présence d’experts à la table. Pourtant, les liens sont constants avec les contributeurs réguliers et d’autres spécialistes du sujet. L’un d’eux est le docteur Jesús Candel, médecin urgentiste à Grenade, qui a condamné l’équipe du programme l’après-midi du 16 mars.

Jorge Javier Vázquez et Jesús Candel, dans «Sálvame»

“Nous ne savons pas quoi dire aux gens pour que vous nous écoutiez et que vous preniez cela au sérieux”, a commenté Candel très sérieusement et avec insistance à son propos, car “il y a des gens très sérieux avec des coronavirus sans pathologies antérieures”. Il voulait ainsi laisser un message clair sous l’œil vigilant de Jorge Javier Vázquez: “Que vous évitez autant que possible est le seul moyen de vous en débarrasser et que la solidarité réglera ce pays économiquement. Nous disons aux médecins de toute l’Espagne, que beaucoup d’entre nous n’ont pas de voix dans les réseaux, pas comme vous, que tout devrait être fermé, que vous nous laissez tous les médecins pour supprimer ce pic et sauver beaucoup de gens. “

Petit à petit, le médecin devenait de plus en plus sérieux et enragé par la situation, alors il en est venu à parler plus clairement et avec force: “Que vous entrez dans vos maisons!”, A-t-il dit clairement à l’équipe du programme et aux socialistes. “Je ne sais pas ce que ces messieurs qui sont des médecins avec vous qui parlent d’un programme font dans ce programme. Tout le monde fait du télétravail et vous ne l’êtes pas.”

Entretien entre Sánchez Martos et Candel

Pour cette raison, le professeur d’éducation à la santé, Jesús Sánchez Martos, qui a récemment participé à de nombreux spots télévisés, a voulu indiquer à Candel que ce qu’ils font, c’est éduquer le public. “Je transpire!”, Le grenadien a sursauté en précisant qu’il ne fallait pas être là, que les informations peuvent également être fournies par les réseaux et que même le programme pourrait le faire via Skype. “Il est temps d’ajouter, pas de blâmer”, a indiqué Sánchez Martos.

Enfin, Vázquez a tenté de tourner la page et a demandé à Candel: “Sur quoi ne sommes-nous pas encore clairs et ne pouvons-nous pas sortir de nos esprits? Mis à part le fait que nous devons être dans nos maisons … “. Poursuivant d’un ton vif, depuis sa connexion, il a réitéré son idée:” Que vous devez rester 15 jours enfermé et enfermé à la maison! “.

