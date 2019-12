Que tu es belle! Anitta nous montre de quelle couleur vous les utilisez

Anitta encore une fois il nous apprend "toute sa puissance", quelle femme!

21 décembre 2019

Beauté brésilienne Anitta Il est un spécialiste de la folie de tous ses fans pour ses photographies audacieuses qui réchauffent tout le monde. Il est clair que l'interprète «Oui ou Non» n'hésite pas à faire plaisir à tous ses followers en se montrant complètement.

Cette fois, la Brésilienne portait un tout petit vêtement et, dans une "négligence", on a vu de quelle couleur elle les portait. Quelques heures après avoir rendu les photographies publiques, il a reçu plus de 200 000 «likes» et plus de 1 000 commentaires flattant la silhouette élancée de la star du moment.

Avec des bottes hautes, un manteau moutarde et une minuscule robe Anitta Montrez à quel point votre tenue peut être courte.

Tout semble indiquer qu'après avoir passé vos vacances de Noël dans la neige et super chaud, Anitta Il préfère la chaleur. Et c'est naturel, car dans le sang de cette fille courent les plages exotiques de Rio de Janeiro.

Comment aimez-vous en voir plus Anitta? À l'abri ou avec presque rien? Dites-nous!