Que voir, lire et écouter? Guillermo del Toro donne ses recommandations

Nous n’avons jamais été confrontés à un “isolement” ou à une “distance sociale” comme maintenant. Nous avons traversé, en tant que société et dans le monde, différentes crises où nous avons dû respecter certaines dispositions des autorités, mais ne jamais se séparer les uns des autres et limiter le contact (maintenant oui) uniquement aux plateformes numériques comme les réseaux sociaux.

C’est rare. On se manque et on découvre qu’il est préférable de rester avec un ami du lycée pour en apprendre davantage sur sa vie via Instagram. Une autre chose que nous avons découverte est que Il nous manque des lieux de rassemblement pour nous divertir comme des salles de concert, des théâtres et des cinémas. Ouais C’est génial d’avoir un énorme catalogue de films et de séries sur notre télévision, nos genoux ou notre smartphone, mais rien n’enlève cette magie du cinéma dont on a toujours parlé.

Cet enfermement nous a appris beaucoup de choses, et l’un des “avantages” que nous avons à occuper notre temps et à nous divertir, c’est que Beaucoup de gens que nous admirons sont venus pour sauver notre quarantaine avec des recommandations de toutes sortes. Et bien sûr, Guillermo del Toro ne pouvait pas être l’exception.

Grâce au compte Instagram de Searchlight Pictures, Le cinéaste mexicain et meilleur ami des monstres a recommandé un film, un livre et un album que nous devrions voir, lire et écouter en ces temps. Et s’il n’est pas possible de le faire maintenant, laissez-les sur une liste spéciale.

Que voir?

Birdman par Alejandro González Iñárritu. “Ce film n’est pas seulement beau, inventif et vital, c’est l’essence même du cinéma: mise en scène, son et émotions, rythme, résolu en une parabole parfaite, une chanson idéale “, a écrit Guillermo del Toro à propos du film de son compère. Birdman ou (La vertu inattendue de l’ignorance) a donné à Iñárritu l’Oscar du meilleur réalisateur et quelques autres du meilleur film, du scénario original et de la photographie pour Emmanuel Lubezki.

Wes Anderson recommande Taudis de Beverly Hills, Waking Life et Dom Hemingway. Natalia Portman a recommandé Les bêtes du sud sauvageet Scott Cooper est devenu plus sombre avec 28 jours plus tard de Danny Boyle.

Que lire

La science des contes de fées par Edwin S. Hartland. “Ce livre peut sembler dépassé ou même vieux par rapport aux normes modernes, mais aussi c’est infiniment fascinant et peu connu. Il était d’une importance vitale dans la création du labyrinthe de fa Pan«», Guillermo del Toro a écrit sur ce livre qui a été publié en 1891. Oui, quand il a dit que cela pouvait sembler daté, il l’a dit dans le sens le plus littéral.

Qu’entendre

Le côté le plus sombre de Guillermo del Toro, nous l’avons rencontré à travers certains de ses films tels que Labyrinthe de PanMais il s’avère qu’il a aussi un côté musical auquel il faut faire très attention. Mais ce n’est pas parce qu’il fait très sombre ou qu’il fait appel à ces monstres fantastiques qui montrent la dure réalité, mais a plutôt son côté psychédélique.

Pour cela, sa recommandation est le côté obscur de la lune de Pink Floyd. “Pour moi, c’est l’un des meilleurs albums” visuels “de tous les temps. Le paysage sonore (une parfaite collaboration avec Alan Parson) m’apporte toujours des images. L’album a été produit dans le but de briser les limites de la technologie existante, mais Il se sent toujours vivant et plein de passion et de douleur. Il est enveloppant et toxiqueDel Toro a dit de cet album de 1973.

Peut-être l’un des plus emblématiques de la seconde moitié du 20e siècle et l’album le plus représentatif du concept Pink Floyd et son importance dans la musique. “Eclipse” c’est une merveille, inutile de dire “Le grand concert dans le ciel” ou Dommages au cerveau. Comme le dit Guillermo del Toro, c’est un record que vous pouvez voir.