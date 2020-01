Queen réagit en étant le 1er groupe jamais commémoré avec de l’argent britannique

Queen est l’un des groupes les plus aimés de l’histoire britannique – et cela en dit long! Queen a marqué l’histoire en devenant le premier groupe de l’histoire britannique à être commémoré sur une pièce de monnaie. Voici ce que certains des membres originaux du groupe avaient à dire.

Reine vers 1970 | Archives Michael Ochs / .

La reine rend les pièces britanniques plus impressionnantes

L’une des choses intéressantes à propos de la monnaie britannique est la façon dont elle honore parfois de grands artistes britanniques. Par exemple, la BBC rapporte que l’une des romancières les plus populaires de Grande-Bretagne, Jane Austen, est représentée sur Notes de 10 livres. Le Royaume-Uni cherche maintenant à célébrer son patrimoine musical avec son argent.

Le directeur commercial de la Monnaie royale, Nicola Howell, a discuté de cet événement historique. Selon Business Insider, Howell a déclaré: «Queen était l’un des groupes les plus influents de leur génération, et leurs classiques intemporels sont toujours appréciés par des millions de fans à travers le monde. C’est pourquoi nous sommes si heureux d’honorer leur grande contribution à la musique britannique avec leur propre pièce, qui sera la première fois qu’un groupe britannique sera célébré sur la monnaie britannique. “

Howell a poursuivi: «La musique britannique est l’une de nos plus grandes contributions à la culture dans le monde… Nous sommes impatients d’annoncer d’autres pièces dans notre nouvelle collection« Music Legends »plus tard cette année, marquant le travail d’autres musiciens britanniques exceptionnels.» Ils ont certainement choisi un bon groupe pour commencer la série!

Les pièces de la Reine

Les membres originaux du groupe sont stupéfaits

Selon Billboard, Brain May, un membre original du groupe, était enthousiasmé par cet honneur. “C’est un grand moment” Qui aurait pu l’imaginer? “Pour nous. Lorsque nous avons commencé en tant que reine, même le premier échelon de l’échelle de reconnaissance semblait distant et inaccessible. Faire reconnaître notre groupe et célébrer notre musique de cette manière est très touchant – un véritable honneur. »

Un membre original du groupe, Roger Taylor, était également heureux. Selon Business Insider, il a déclaré: «Merveilleux, tout ce bruit pour notre groupe. Je me sens entièrement dépensé. »Freddie Mercury n’est plus avec nous, mais il aurait sans aucun doute été satisfait de cette évolution.

Les origines des pièces de la Reine

Composition originale de Queen: Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury et le bassiste John Deacon | Dave Hogan / .

Chris Facey, le concepteur de la pièce, était ravi. “Mon premier souvenir de Queen a été d’entendre” Bohemian Rhapsody “dans le film Wayne’s World, et je suis un grand fan depuis. C’est donc un tel honneur d’être invité à commémorer un groupe aussi extraordinaire sur une pièce britannique, et encore plus excitant car c’est la première pièce que j’ai conçue. »Il a ajouté« J’espère que les fans apprécieront de voir chacune de leurs contributions rendre hommage sur cette pièce. “

Les membres du groupe ne sont pas représentés sur les pièces. Cependant, leurs instruments de signature sont, en particulier le piano de Mercury, la guitare de May – la grosse caisse de Taylor et la basse de John Deacon. Une partie du logo du groupe est également visible sur les pièces.

Ces pièces sont à la fois un grand honneur pour le groupe et une excellente opportunité de marketing. Selon Billboard, Bravado, la société de gestion de produits et de marques d’Universal Music Group, a aidé à orchestrer la création de ces pièces aux côtés de la Monnaie royale. Il sera fascinant de voir quels groupes seront également honorés à l’avenir. La Grande-Bretagne a certainement de nombreux grands groupes parmi lesquels choisir.

