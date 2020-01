Queen veut conduire le «Megxit» | Afficher les actualités

Queen veut conduire le «Megxit» | Instagram

La Reine Elizabeth II a demandé de résoudre “à la hâte” le nouveau statut de Ducs de Sussex, Enrique et Meghan, alors que l’ancienne actrice américaine s’est rendue seule au Canada, ont rapporté les médias britanniques, appelant le processus “Megxit“.

Après l’annonce inattendue du couple de renoncer à son statut dans la monarchie pour être économiquement indépendant, le souverain s’est entretenu avec son héritier, le Prince Charles, et ses fils, Guillermo et Enrique lui-même, de s’entendre sur une solution “en jours et non en semaines”.

Les fonctionnaires de ses quatre bureaux travailleront maintenant à définir un nouveau rôle pour les ducs de Sussex qui correspond à leurs aspirations; en cas de non-conclusion d’un accord, Enrique, sixième de la succession, pourrait perdre ou renoncer à ses titres.

Il Courrier quotidien a rapporté que Meghan Markle Elle est revenue au Canada, où elle avait laissé son fils de huit mois, Archie, sous la garde d’une baby-sitter lors d’un voyage de quelques jours avec son mari à Londres, où ils étaient arrivés lundi.

Selon le journal, Enrique la rencontrerait sous peu, tandis qu’au Royaume-Uni ses assistants négocient son avenir.

La décision du Sussex de quitter le Maison Royale suppose une perte pour “La signature“, la monarchie britannique étant connue pour ses activités commerciales, elle comptait profiter de sa popularité.

Une enquête diffusée par YouGov indique que 45% des Britanniques soutiennent la décision de Sussex pour réduire sa vie publique, avec 26 pour cent contre et 30 pour cent sans opinion.

Trump fait l’éloge du souverain

Le président des États-Unis, Donald Trumpil a déploré l’annonce de Enrique et Meghan.

Je pense que c’est triste. Je ne veux pas entrer dans le sujet, mais j’ai beaucoup de respect pour la reine, je pense que cela ne devrait pas lui arriver. C’est une femme formidable “, a-t-il déclaré dans une interview accordée à Fox News.

Il a souligné qu’Isabel II “n’a jamais commis d’erreur” pendant son mandat à la tête de la Maison royale et a eu un règne “parfait”.

En revanche, selon TMZ, Oprah Winfrey a nié avoir influencé la décision du Sussex de rompre avec sa famille et de déménager en Amérique du Nord. Le chauffeur a été invité au mariage du couple en 2018.

