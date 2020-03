‘Queer Eye’, ‘The Baby-Sitters Club’, ‘Great British Bake Off’, ‘The Plot Against America’, et plus encore – / Film

Dans cette édition de TV Bits:

Queer Eye renouvelé pour la saison 6.

Rencontrez le nouveau Baby-Sitters Club.

Great British Bake Off ajoute Matt Lucas comme co-animateur.

Découvrez une featurette de The Plot Against America.

Regardez la bande-annonce de Insecure season 4.

Les créateurs de Westworld veulent au moins une saison de plus.

Le pilote DMZ d’Ava DuVernay est terminé.

Tu veux plus Queer Eye? Vous l’avez. Netflix vient de donner à la populaire émission une sixième saison. Par variété, la sixième saison emmènera les cinq fabuleux à “Austin, TX, où ils parcourront la prairie à la recherche d’une toute nouvelle liste de héros ayant besoin d’un peu de TLC.” Les deux premières saisons se sont déroulées en Géorgie, tandis que deux autres saisons se sont déroulées au Missouri et une saison à venir se déroule à Philadelphie.

Ci-dessus, vous pouvez voir le premier aperçu du nouveau Netflix Le Club Baby-Sitters séries. Le casting comprend Sophie Grace (Kristy Thomas), Malia Baker (Mary Anne Spier), Momona Tamada (Claudia Kishi), Shay Rudolph (Stacey McGill), Xochitl Gomez (Dawn Schafer), Alicia Silverstone (Elizabeth Thomas-Brewer), et Mark Feuerstein (Watson Brewer). Le spectacle «suit l’amitié et les aventures de Kristy Thomas (Sophie Grace), Mary-Anne Spier (Malia Baker), Claudia Kishi (Momona Tamada), Stacey McGill (Shay Rudolph) et Dawn Schafer (Xochitl Gomez) en tant que des écoliers démarrent leur entreprise de garde d’enfants dans la ville de Stoneybrook, Connecticut. Pour compléter le casting, Alicia Silverstone joue Elizabeth Thomas-Brewer, la mère célibataire désintéressée de Kristy Thomas et l’amour de tout le bon gars Watson Brewer, joué par Mark Feuerstein. Ann M. Martin, la bien-aimée auteur et productrice de la nouvelle série, a été la première à concevoir l’idée de ces jeunes filles inspirantes avec des antécédents, des personnalités et des opinions différentes qui ont été réunies par une entreprise commerciale qu’elles ont conçue et liée grâce aux amitiés ils ont forgé. “

The Great British Bake Off (ou Le grand salon de la pâtisserie britannique, comme nous sommes obligés de l’appeler ici aux États-Unis) obtient un nouveau co-hôte. Sandi Toksvig a annoncé qu’elle quittait la série en janvier, et maintenant comédienne Matt Lucas s’apprête à prendre sa place. La carrière de Lucas comprend Little Brittan, Bridesmaids, Paddington et plus encore. Il co-hébergera avec Noel Fielding. Je n’ai rien à ajouter à cette histoire, sauf pour implorer Netflix de rendre plus d’épisodes Bake Off disponibles immédiatement, car nous pourrions certainement les utiliser dès maintenant.

Le complot contre l’Amérique Je viens de commencer à diffuser sur HBO, et je le recommande vivement – même si je dirai que c’est difficile à regarder, surtout en ce moment actuel, où il semble que le monde entier se replie sur lui-même. Cette featurette ci-dessus plonge dans le paysage politique du spectacle, qui se déroule dans un autre 1940 où Charles Lindbergh bat Franklin D. Roosevelt pour devenir le président des États-Unis.

Peu sûr revient pour une toute nouvelle saison sur 12 avril. Cette quatrième saison «suit les personnages principaux au lendemain des décisions qu’ils ont prises lors de la dernière saison. Issa poursuit un projet passionnel auquel elle tient réellement, Molly mène une véritable relation pour la première fois, Lawrence découvre ce que le nivellement signifie pour lui et nous voyons l’effet du nouveau bébé de Tiffany sur la dynamique du groupe d’amis. En cours de route, nous verrons ces personnages évaluer des relations, nouvelles et anciennes, dans le but de comprendre qui et quoi les accompagne dans cette prochaine phase de leur vie. “

Westworld la saison 3 vient d’être lancée – mais combien de temps durera-t-elle encore? Si créateurs Lisa Joy et Jonathan Nolan avoir leur chemin, il y aura au moins une saison de plus. Le duo a récemment signé un accord avec Amazon, laissant derrière lui leur accord avec Warners et HBO. S’adressant à Variety, l’équipe a déclaré qu’elle voulait faire une autre saison Westworld – ce qui semble impliquer fortement que la saison 4 sera soit la dernière saison de l’émission, soit au moins la dernière saison sur laquelle Joy et Nolan travailleront. Honnêtement, terminer la série à la saison 4 n’est probablement pas une mauvaise idée à ce stade – mais nous verrons.

C’est une enveloppe. Merci à la puissante équipe et à la distribution de #DMZ, dirigée par le magnifique @RosarioDawson. Eu une explosion absolue! pic.twitter.com/AQcsLFN0n0

– Ava DuVernay (@ava) 16 mars 2020

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, c’est une conclusion DMZ, un nouveau pilote dirigé par Ava DuVernay pour HBO Max. Basé sur la série comique du même nom, “La série se déroule à New York, dans un avenir proche et au milieu d’une guerre civile qui a transformé l’île de Manhattan en une zone démilitarisée.” Rosario Dawson est en vedette dans le pilote, qui se transformera probablement en une série HBO Max à part entière.

