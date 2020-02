Quel a été le film le plus oscar cette année?

Les Oscars de cette 2020 nous ont laissé plus d’une agréable surprise. Bien que pour la deuxième année consécutive, la cérémonie de l’Académie des arts et des sciences du cinéma n’ait pas eu d’hôte, les acteurs, réalisateurs et réalisateurs ont laissé leur cœur dans leurs discours pour planter leur message en chacun de nous. Et une équipe qui s’est démarquée ce soir était celle derrière Parasite, le film sud-coréen réalisé par Bong Joong Ho. Ce fut une surprise que le film du réalisateur coréen ait remporté le prix de la soirée, l’Oscar du meilleur film. Et plus que cela, Parasite était la bande qui a rasé ce soir avec ses quatre statuettes, devenant ainsi le film le plus oscarisé de cette 2020.

Parasite a été nominé dans six catégories, et a remporté l’Oscar dans quatre d’entre eux.

Oscar du meilleur scénario original

Les films nominés étaient:

Couteaux dehors, Rian Johnson

Histoire de mariage, Noah Baumbach

1917, Sam Mendes et Krysty Wilson-Cairns

Il était une fois à Hollywood, Quentin Tarantino

Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han

Le gagnant était:

Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han

Oscar du meilleur film international

Les films nominés étaient:

Corpus Christi, Jan Komasa

Honeyland, Tamara Kotevska, Ljubo Stefanov

Les Misérables, Ladj Ly

Douleur et gloire, Pedro Almodovar

Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han

Le gagnant:

Parasite, Bong Joon-ho, Jin Won Han

Oscar du meilleur réalisateur

Les nominés étaient:

Martin Scorsese, l’Irlandais

Todd Phillips, Joker

Sam Mendes, 1917

Quentin Tarantino, Il était une fois à Hollywood

Bong Joon Ho, Parasite

Le gagnant était:

Oscar du meilleur film

Les nominés étaient:

Le gagnant:

Parasite est entré dans l’histoire en devenant le premier film asiatique à remporter un Oscar dans la catégorie Meilleur film et dans une autre catégorie. Bong Joon Ho estime que le prix peut attirer l’attention du public étranger sur le cinéma sud-coréen, et a remercié dans son discours à toute l’équipe qui a participé au film:

«J’applaudis et je soutiens la nouvelle direction que ce changement symbolise. Tous nos acteurs et notre équipe sont ici, veuillez applaudir les acteurs parasites. À notre directeur de la photographie, félicitations à tous les artistes de ce soir. Je remercie également tous ceux qui m’ont permis de réaliser ma vision. Je vous remercie Je suis prêt pour un verre ce soir. “

Si vous vouliez plus de films à main de Bong Joon Ho, ne vous inquiétez pas, car HBO fera une mini-série qui nous racontera l’histoire cachée des personnages de Parasite. Et oui, n’oubliez pas de jeter un œil à notre avis:

