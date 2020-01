Quel a été le moment le plus fou des «Golden Crappies»?

Regardez What Crappens, hôtes Ben Mandelker et Ronnie Karam, se préparent pour les huitièmes Golden Crappies Awards. Les podcasteurs ont organisé une remise annuelle des prix Bravo depuis le début de leur podcast très populaire et l’ont regardé exploser en popularité.

«Regardez ce que Crappens» | Crédit photo Alys Kenny

Mandelker a discuté de l’évolution de l’émission avec Showbiz Cheat Sheet. “Nous avons commencé les Crappies dans la première année du podcast – 2012 – et nous les faisons chaque année depuis.”

Mais, «À l’époque, les prix n’étaient qu’un épisode ou deux à part entière où nous pouvions essentiellement réfléchir à l’année de Bravo et découvrir nos moments préférés, ainsi que nos moins préférés. Nous dressions une liste et sélectionnions les gagnants sur place, déchirant des morceaux de papier pour donner l’impression que nous ouvrions des enveloppes », a-t-il ajouté.

Comment le spectacle a-t-il évolué?

Mandelker a dit qu’il aimait la direction prise par l’émission depuis les premiers jours. “À partir de 2018, nous avons commencé à faire les Crappies en tant que spectacle en direct avec un public, d’abord au Hollywood Improv, et maintenant cette année, nous avons repris le Regent Theatre du centre-ville de Los Angeles”, a-t-il partagé. “C’est un 450 places, et nous l’avons vendu; donc ça va être le plus gros Crappies de tous les temps! »

Le duo a également changé la façon dont les gagnants sont sélectionnés. “De plus, en 2019, nous avons fait des Crappies une expérience de fans plus que jamais auparavant en confiant le vote aux auditeurs”, a poursuivi Mandelker. «Contrairement au passé où nous déclarions tous les deux vainqueurs, nous laissons maintenant tout le monde voter dans chaque catégorie. Je me tape en quelque sorte que nous ne l’avons jamais fait plus tôt. C’est tellement amusant d’entendre tous les excellents commentaires sur les candidats. De plus, c’est beaucoup plus amusant de ne pas savoir qui gagnera une fois que nous aurons ouvert les sondages. En 2019, nous avons maintenu le scrutin ouvert pendant un mois et recueilli environ 11000 votes. Jusqu’à présent cette année, les sondages ne sont ouverts que depuis 10 heures, et nous avons déjà plus de la moitié de ce nombre de votes. C’est un peu fou. “

Les Golden Crappies | Crédit photo Alys Kenny

Le spectacle a commencé comme une façon amusante de permettre aux fans de s’impliquer et de jeter un peu d’ombre. “L’une des raisons pour lesquelles nous avons lancé les Crappies était de nous amuser lors des remises de prix mais aussi d’affirmer la voix de nos fans.”

«Nous voulions vraiment faire quelque chose de sarcastique, irrévérencieux et comique pour refléter l’état d’esprit de notre podcast et du public de Bravo. Mais nous voulions aussi être ombragés d’une manière que Bravo ne peut pas être envers son talent. Par exemple, cette année, nous avons des catégories comme «pire scénario» et «meilleur moment de mauvais style». »

Mandelker a eu cette expérience de «fangirl»

Quiconque a écouté une émission en direct de Watch What Crappens sait que tout peut arriver. Mandelker dit qu’un certain nombre de Bravolebs se présentent également aux Golden Crappies. «Dans le passé, nous avons vu Stassi Schroeder, Kate Chastain, Ariana Maddix, Tom Sandoval, Captain Sandy, Lea Black, Danny Pellegrino, Ira Madison III, Katie Cazorla, Julie Goldman et Brandy Howard.»

«La chose la plus folle à se produire a été le capitaine Sandy qui nous a surpris l’année dernière au salon. Notre amie Nadine [Rajabi] est à la fois comédien et producteur de Under Deck Med; elle nous a donc surpris en amenant Sandy au spectacle », se souvient-il. Mais il est un peu gêné par cette instance en 2018. “Tiffany Haddish traînait dans le hall de l’Improv après le spectacle”, se souvient Mandelker. «Je me suis frayé un chemin vers elle quand je l’ai vue. J’étais en smoking complet et je l’ai probablement effrayée à mort. Je suis toujours gêné. ”

Les Golden Crappies auront lieu au Regent Theatre, DTLA, le 17 janvier. «Les billets sont épuisés, mais vous pouvez peut-être en acheter un pour quelqu’un qui doit annuler en rejoignant notre groupe Facebook« Watch What Crappens Live and Lovin » Cela », ajoute Mandelker.