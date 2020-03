Quel acteur indien célèbre ne peut pas obtenir assez de «Family Karma»?

L’acteur et activiste Kal Penn de Harold et Kumar Go to White Castle et 24 délire sur Twitter à propos de Bravo’s Family Karma.

L’acteur indo-américain s’est rendu sur Twitter tous les dimanches soirs pour s’amuser avec la série et interagir avec les fans. Penn, qui a également travaillé pour l’administration Obama, n’a pas pu résister à la mise au point le week-end dernier, même pendant les débats présidentiels démocrates. “Je sais qu’il y a un débat important, mais je dois voir ce qui se passe entre Lopa Auntie et Reshma Auntie dans l’épisode 2 de @BravoTV #FamilyKarma en ce moment, alors c’est parti”, a tweeté Penn avec une vidéo de l’émission.

Kal Penn visite «The Hoda Show» avec l’hôte Hoda Kotb SiriusXM Studios | Roy Rochlin / .

De nombreux acteurs ont répondu au tweet. Anisha Ramakrishna a fait la remarque suivante: “A également pris le métro avec vous deux fois lmfao.” Ajout, “Thnx pour le support!” Monica Vaswani n’a pas pu s’empêcher de fangirl quand elle a vu le tweet. “STFU EST-CE QUE C’EST ARRIVÉ JUSTE!? VOUS NOUS REGARDEZ? !!? AHHH C’est incroyable !!! ” D’autres acteurs ont répondu avec des emojis car ils étaient ravis d’avoir le soutien de Penn.

Distanciation sociale avec Auntie Lopa

Penn est là pour plus car il a tweeté alors que de nombreux Américains ont été mis en quarantaine en raison de la menace du coronavirus. “Une heure avant ma dose hebdomadaire de distanciation sociale Lopa Auntie sur # FamilyKarma @ BravoTV et je suis prêt”, a tweeté Penn.

En effet, la controverse sera probablement brûlante car aucune résolution ne semble être en vue pour Vishal Parvani et sa fiancée Richa Sadana. Bien que la mère de Sadana donne du fil à retordre à Parvani, il semble avoir une certaine compréhension de la situation. “Les expériences personnelles de chacun façonnent et influencent leurs opinions dans la vie”, a déclaré Parvani à Showbiz Cheat Sheet. «Tante Lopa ne pensera jamais qu’un gars est assez bon pour sa fille. Je pourrais être multimillionnaire et elle disait: «Eh bien, ce n’est pas un multimilliardaire». »

En outre, Parvani a offert un aperçu de la façon dont les familles indiennes perçoivent le mariage. «Je crois que dans la plupart des cultures, les parents veulent voir leurs enfants heureux», a-t-il expliqué. «Les Indiens, avec les meilleures intentions, peuvent aller plus loin en s’impliquant dans les relations de leur enfant. La plupart de nos parents avaient arrangé des mariages arrangés par leurs propres parents. À leur tour, ils estiment qu’il est normal d’avoir également leur mot à dire sur qui nous nous marions. Cela peut être exprimé de différentes manières par les familles – de la fourniture et du partage de fiches de données biologiques à la fixation de dates pour ceux qui, selon eux, seraient une bonne correspondance, c’est-à-dire des personnes de la même région en Inde.

Penn a ouvert la voie aux Indiens à Hollywood

Penn est le parfait avocat de Family Karma. Il savait que les gens de couleur vivent des moments difficiles à Hollywood. Il se souvient qu’on lui avait proposé de lire pour Harold et Kumar, mais il a hésité. «Et je les ai appelés et leur ai dit:« C’est incroyable. Ce film est incroyable », a-t-il déclaré à NPR. “Tu ne vas jamais le vendre à Hollywood, parce que, croyez-moi, personne ne veut que les gars bruns et jaunes jouent le rôle principal dans le film. Ils me l’ont dit en face – je vous le dis. “Et il a dit très New Jersey, comme,” Non, nous allons vendre ça à un studio. “”

Depuis, il travaille au Bureau de liaison publique de la Maison Blanche pour l’administration Obama. De plus, son curriculum vitae est rempli d’un certain nombre de rôles juteux, notamment House, How I Met Your Mother et The Big Bang Theory. Il a également créé Sunnyside où Penn a dépeint un ancien conseiller municipal de New York qui aide les immigrants à réaliser le rêve américain.

La série se déroulait dans le Queens, ce qui, selon Penn, était parfait pour le spectacle. «Queens est l’endroit le plus diversifié d’Amérique», a-t-il déclaré. «C’est un microcosme non seulement du reste du pays mais du reste du monde. J’ai adoré grandir des histoires universelles parce qu’elles étaient tellement ancrées. Et je pense toujours à Seinfeld; J’ai adoré Seinfeld quand j’étais enfant. Comme chaque oncle indien est George Costanza … Les écrivains de Seinfeld étaient si bons pour ancrer ces personnages – ils sont si comparables quel que soit votre passé … Et j’ai pensé, j’aimerais, en 2019, le faire dans un quartier ou dans une communauté qui reflète mieux qui nous sommes aujourd’hui. »