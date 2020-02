Quel âge a Bagpuss? Les fans célèbrent l’anniversaire emblématique du chat en tissu sur Twitter – HITC

BBC

Un personnage de télévision pour enfants classique célèbre son anniversaire aujourd’hui!

La télévision pour enfants a certainement changé de façon spectaculaire au fil des décennies.

Le temps est révolu où les spectacles d’animation en stop-motion basés sur des marionnettes régnaient sur le perchoir avec des séries animées par ordinateur qui arrivaient à leur place.

Le regretté Oliver Postgate et Peter Firmin étaient responsables d’un certain nombre de séries télévisées classiques, notamment The Clangers, Noggin the Nog et Ivor the Engine, mais leur création la plus célèbre et la plus aimée est sans doute un chat rayé rose et blanc du nom de Bagpuss.

Bagpuss fête ses 46 ans!

C’est vrai que le chat en tissu endormi et calme a 46 ans aujourd’hui alors que le 12 février marque le 46e anniversaire du premier épisode de Bagpuss sur nos écrans en 1974, pas mal pour un félin à fourrure.

Pour célébrer, le compte Twitter de la BBC Archive a réussi à déterrer cette photo classique de Bagpuss et de son co-créateur Peter Firmin.

Les fans célèbrent l’anniversaire de Bagpuss sur Twitter!

Même si Bagpuss est maintenant fermement dans la quarantaine, le chat adorable est un favori très apprécié depuis des décennies et cela a été démontré par l’effusion d’amour pour le chat en tissu sur les réseaux sociaux.

Un fan sur Twitter a écrit: «Merci à Bagpuss, aux souris et à l’horloge et, surtout, à Peter Firmin. Vous avez suscité l’imagination collective de toute une génération – ou peut-être plus. »

Un autre a ajouté: “Cela me rappelle mon enfance heureuse, assis au coin du feu tout chaud et en sécurité avec ma mère à côté de moi qui regarde Bagpuss :)”

Et enfin, ce fan a été soulagé de savoir que le chat en tissu venait de fêter son anniversaire quand il est apparu sur la page tendance de Twitter.

Où regarder Bagpuss en 2020

Bien qu’il soit un personnage très apprécié, Bagpuss n’est pas apparu sur nos écrans depuis une rediffusion de la série diffusée en 2004 (qui a introduit cet écrivain au félin adorable).

Cependant, il existe encore des moyens de regarder Bagpuss même si le chat en tissu n’est pas apparu sur nos écrans de télévision depuis des années.

Un certain nombre d’épisodes sont apparus sur le site de partage de vidéos YouTube, bien qu’ils contreviennent peut-être aux lois sur le droit d’auteur.

Pendant ce temps, si vous voulez une façon de regarder plus haut, la série Bagpuss est disponible sur DVD chez Amazon et la série est également disponible à l’achat et à la location numérique.

Dans d’autres nouvelles, qui joue Robbie Burgess dans Cold Feet? 2020 promet de grandes choses pour l’acteur Tim Dantay!