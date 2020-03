Quel âge a Liam McCheyne? Un acteur de Harrison vole la vedette dans Last Tango à Halifax – HITC

La cinquième série de Last Tango à Halifax est arrivée à une conclusion dramatique le 15 mars avec Liam McCheyne qui a volé la vedette.

C’est toujours fascinant de voir la montée d’un acteur en devenir.

Pour certaines jeunes stars, les fans suivront leur carrière depuis leur première enfance jusqu’aux rôles d’acteur en tant qu’adulte.

La série de comédies dramatiques de la BBC Last Tango à Halifax pourrait jouer un casting vieillissant pour la plupart, mais la série 5 a un nouvel ajout qui a certainement secoué le bateau.

Ce nouvel ajout est Liam McCheyne en tant que Harrison, mais que savons-nous de cette étoile montante?

Harrison dans Last Tango à Halifax

Nous sommes présentés à Harrison dans Last Tango dans la cinquième série de Halifax.

C’est un enfant en famille d’accueil qui a abandonné sa famille d’accueil et qui vit dans le hangar de Celia.

Dans l’épisode 4, Harrison sort de son hangar et tombe sur Ted et le couple se met à parler et décide de partir à l’aventure impromptue à Bridlington.

Rencontrez le nouveau venu Liam McCheyne

Liam McCheyne joue le rôle du jeune et espiègle Harrison.

Liam agit depuis 2011 alors qu’il était tout-petit.

En 2011, il est apparu aux côtés de son frère jumeau, Connor, dans le rôle de Dylan Wilson dans le feuilleton ITV Coronation Street.

Depuis lors, il est apparu dans la série télévisée Moving On et The Bay ainsi que dans le téléfilm Mother’s Day.

L’âge exact de Liam n’est pas connu, mais si nous examinons sa carrière d’acteur à ce jour, nous pouvons faire une bonne estimation.

Son personnage dans Coronation Street, Dylan Wilson, avait trois ans lorsque Liam l’a joué en 2011.

Donc, si Liam avait le même âge que son personnage en 2011, il aurait environ 12 ou 13 ans maintenant.

Les fans sont extrêmement impressionnés

Après le quatrième et dernier épisode de la cinquième série de Last Tango, les fans ont été énormément impressionnés par le jeu présenté par Liam McCheyne.

Beaucoup se sont tournés vers les médias sociaux pour faire l’éloge du prochain acteur.

Un fan sur Twitter a écrit: «Liam génial. La série était superbe, en aurons bientôt une autre. “

Un autre a ajouté: “J’ai adoré vos scènes avec Timothy West ce soir sur #LastTangoInHalifax Good Luck avec votre jeune homme de carrière.”

Et enfin, la co-star de Last Tango, Rachel Leskovac, était également très élogieuse.

Les séries 1 à 5 de Last Tango à Halifax sont maintenant disponibles en streaming sur BBC iPlayer.

