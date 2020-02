Quel blush utiliser pour ma peau? Connaissez tous les secrets pour avoir l’air divin

Vous vous êtes sûrement demandé à plusieurs reprises quel fard à joues est le mieux avec la couleur de votre peau. Dans le cas où vous n’avez toujours pas la réponse, cet article vous prend tous les doutes.

9 février 2020

Nous sommes là pour vous aider avec vos questions de maquillage et la plus courante est autour rougir

En fonction de la couleur de votre peau, principalement de la couleur de vos veines dans les bras à hauteur des poignets, il vous permettra de savoir quelle couleur de fard à joues est idéale.

Si vos veines sont vertes, vous devez utiliser des tons chauds (orange, brique, marron, bronze et or); bleu, tons froids (tout rose et fuchsia) et les deux, les deux couleurs!

À son tour, la couleur et l’application du fard à joues dépendent également beaucoup du type de visage et du ton de votre peau.

Si vous êtes blanc, il est essentiel d’éviter les couleurs roses. Les tons plus clairs et poussiéreux sont idéaux pour vous. Pour cela, appliquez-les avec de gros pinceaux et ainsi, aucune erreur ne sera perçue.

Dans les peaux de tons moyens, utilisez une couleur claire, qui couvre toute la joue et fond avec le teint, et un ton plus vif au centre de la joue, qui floutera en cercles jusqu’à ce qu’il fond avec le ton clair .

Et enfin, dans la peau foncée, les tons vifs et très saturés sont spectaculaires. L’astuce consiste à donner une touche de poudres solaires légèrement dorées.

Maintenant oui: l’application du blush est indispensable pour le faire correctement. Si votre visage est ovale, utilisez le blush balayé vers la tempe ou centré sur les pommettes; si elle est ronde, sur la pommette et vers le temple toujours floue; et dans ceux de type triangle inversé ou allongé, au centre du flou des joues.

Êtes-vous prêt à devenir une déesse?