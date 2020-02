Quel concurrent de la saison de Peter Weber est une vierge? Un ancien concurrent prédit que c’est ce favori

Le podcast Chatty Broads avec Bekah et Jess présente souvent des résumés des épisodes actuels de The Bachelor. L’ancienne célibataire Bekah Martinez (qui est apparue sur la saison d’Arie) et sa co-animatrice Jess Ambrose ont récemment discuté d’un mystère persistant: qui est la rumeur selon la vierge de la saison de Peter Weber? Au début de la saison de Pilot Pete, la série a taquiné une grande révélation vierge (ne les aimez-vous pas!). Mais cela ne s’est toujours pas produit. Martinez et Ambrose ont pesé sur quel candidat de la saison 24 de Bachelor a toujours sa V-card.

Quel concurrent de la saison de Pilot Pete de «The Bachelor» est vierge?

Peter Weber et Hannah Ann Sluss sur le baccalauréat | John Fleenor / ABC via .

Dans la super-taquine du tout premier épisode de The Bachelor, qui montre ce qui se prépare pour le reste de la saison, l’une des extraits sonores fait référence à l’un des concurrents étant vierge.

Comme beaucoup de saisons passées, il y a un candidat au baccalauréat qui est vierge (sarcastique) et, comme toujours, il ne sort que trop tard dans le jeu.

Lors d’un récent épisode de Chatty Broads, Martinez et Ambrose devinaient les trois dernières femmes de Weber lorsque Martinez a donné sa prédiction vierge.

“Je pense que Hannah Ann est quatrième ou troisième”, a deviné Martinez sur son podcast. “Je pense qu’elle est vierge, c’est sûr.”

“Bien sûr, je pouvais certainement le voir”, a répondu Ambrose.

“Eh bien, après leur conversation, certaines choses qu’elle a dites m’ont fait penser qu’elle était probablement vierge”, a expliqué Martinez, se référant au rendez-vous individuel de Sluss avec le pilote Pete. “Parce qu’elle disait …” Je veux sauver ce genre d’amour … pour cette personne. “

Martinez a plaisanté: “Je sens une vierge.”

Peut-être, les hôtes du podcast l’ont prédit, Sluss quitte la série juste avant les suites fantastiques. À peu près au moment où tout le monde se met au clown.

Un ancien candidat «Bachelor» dit que cette preuve tirée d’épisodes récents explique pourquoi Hannah Ann Sluss est un bon pari

Martinez a souligné d’autres preuves de sa théorie lors de la rencontre individuelle de Sluss avec Weber.

Hannah Ann Sluss | Maarten de Boer / ABC via .

Il semblait que Sluss n’avait jamais vraiment pensé à ce qu’elle voulait vraiment d’une relation ou de la vie avant, a souligné l’ancien candidat au baccalauréat. C’est peut-être la raison pour laquelle ses réponses à Weber semblaient si «A.I.» comme ils l’ont fait en plaisantant sur Chatty Broads.

Alors que Sluss était dans une relation depuis trois ans et demi, elle a dit à Pilot Pete à son rendez-vous qu’elle n’était pas amoureuse. Et qu’elle n’avait jamais été amoureuse. Cela inquiétait Weber.

Martinez et Ambrose semblaient penser que Sluss se trouvait encore, encore jeune. Peut-être que, comme Hannah Brown, proposa Martinez, Sluss prendra pleinement sa place tout au long de ce parcours de licence.

Martinez dit que, espérons-le, Sluss trouvera le type de personne à qui elle est vraiment attirée par rapport à la personne «à laquelle elle est censée être attirée».

Nous aimerions ce voyage pour Hannah Ann.

Hannah Ann sera-t-elle la prochaine Bachelorette?

Cette saison de The Bachelor peut entrer dans l’histoire pour avoir le casting le plus détestable. Dans un épisode antérieur de Chatty Broads, Martinez a qualifié cette saison de «mal sans précédent». Comme l’ont expliqué Ambrose et Martinez, qui parmi les femmes de Pilot Pete ne serait pas un mauvais choix pour Bachelorette?

“La seule personne vraiment viable que je vois cette saison est Madison étant Bachelorette”, a déclaré Martinez, semblant résigné.

Hannah Ann Sluss à la date du groupe REVOLVE sur The Bachelor | Eric McCandless / ABC via .

«À ce stade, peu importe, je me sens neutre à ce sujet», a-t-elle déclaré.

“Nous avons aussi Kelley”, a interrompu Ambrose.

“Et Hannah Ann?” Proposa Martinez, disant qu’elle “ne détesterait pas ça.” Elle a admis qu’elle préfèrerait “qu’Annah Ann soit la bachelorette plutôt que Hannah B.”

Mais si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, nous savons que nous allons le regarder, peu importe qui c’est.