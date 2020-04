Quel délice Apprenez à préparer un gâteau au lait aux 3 fraises sans four!

Dégustez un délicieux gâteau tres leches sans utiliser le four

20 avril 20207: 26 AM

Apprenez à préparer un gâteau au lait 3 riche et crémeux, rempli de fraises et sans avoir à utiliser le four.

Gâteau Tres Leches aux fraises

Ingrédients pour le gâteau:

1/2 tasse de farine de blé

3 oeufs

1/3 d’huile

¾ tasse de sucre

1 cuillère à soupe de levure chimique

3/4 tasse de lait

1 cuillère à soupe de soupe à la vanille

Ingrédients pour les 3 crèmes au lait:

1 tasse de lait concentré

1 tasse de lait entier liquide

1 tasse de lait évaporé

Ingrédients pour la décoration:

1 tasse de crème fouettée

½ tasse de sucre en poudre

1 tasse de fraises

1 petite cuillerée de cannelle en poudre

Préparation: Dans un bol, nous ajoutons la farine avec le lait liquide, vous devez mélanger à l’aide d’un mélangeur, puis ajouter les œufs et continuer à battre jusqu’à obtenir une texture crémeuse.

Pour continuer à ajouter l’huile petit à petit, puis ajoutez le sucre et la vanille, et continuez à remuer jusqu’à obtenir une masse crémeuse, puis séparez le mélange en deux parties égales, puis placez une cuillère à soupe d’huile dans une poêle et étalez-la, puis placez l’un des mélanges dans la casserole, auquel vous devez mettre un couvercle.

Ensuite, vous devez le laisser cuire à feu doux pendant 3 minutes, puis éteindre le brûleur et laisser reposer le gâteau dans la poêle couverte, répétez la procédure jusqu’à ce que vous obteniez le deuxième gâteau.

Maintenant, passez à préparer le mélange des 3 laits, pour cet endroit dans un bol un lait concentré, une tasse de lait évaporé et une tasse de lait liquide, puis bien mélanger.

Pour continuer, nous mettons les ponques dans des moules séparés et à l’aide d’une fourchette vous faites des trous abondants, puis procédez à l’humidification avec un mélange abondant des 3 laits, vous devez le laisser reposer quelques minutes.

.