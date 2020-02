Quel détail! Becky G déclare son amour comme ça avec ce “Comment romantique” bien tonique

La belle chanteuse Rebecca Gómez (Becky G), a laissé tous ses fans surpris par cette émotion avec cette vidéo.

16 février 2020

Becky G d’origine américaine, est l’une des représentantes les plus importantes du reggaeton féminin, l’artiste a commencé à être reconnue en 2011, après avoir publié plusieurs vidéos d’elle en YouTube.

La chanteuse n’a que 22 ans et a montré un grand talent pour le chant, certaines de ses chansons les plus populaires ont été “Plus vieux“,”Dollar“Et”Mauvais père Noël” Des sujets qui lui ont permis de gagner des milliers de followers.

Rebecca C’est une femme très active sur Instagram, avec plus de 25 millions de followers, à l’écoute de toutes les photos et vidéos publiées par la belle artiste.

Dans cette opportunité Becky Il a publié une vidéo où il prend sa sœur sérénade comme cadeau d’anniversaire, la vidéo montre comment l’artiste accompagné de Mariachis chante avec beaucoup d’émotion.

Il convient de mentionner que Becky G Dans le matériel audiovisuel qu’il chante un genre de musique très différent de ce que nous avons l’habitude d’en entendre, la vidéo a jusqu’à présent la quantité incroyable de plus d’un million de vues.

.