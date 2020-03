Quel détail! Regardez le cadeau que Karol G a offert à Anuel, pleurez comme un enfant!

La chanteuse Karol G est très amoureuse de son petit ami car elle l’a montré à plusieurs reprises

9 mars 2020

Karol G est une chanteuse colombienne qui s’est fait connaître dans toute l’Amérique latine car ses chansons ont été un succès car il est habituel d’écouter les chansons de la chanteuse dans les grandes stations.

De la même manière, la chanteuse Anuel AA a fait ses preuves et ensemble, ils sont devenus le couple le plus controversé du moment et comme ils savent que c’est une tendance, ils ne se lassent pas de publier des vidéos et des photos sur leurs réseaux sociaux.

Récemment, nous avons trouvé une vidéo dans ce genre qui a excité tous ses fans parce que nous pouvons clairement voir que Karol G a une énorme surprise pour son petit ami Anuel.

Cette vidéo a eu des milliers de réactions sur la même plateforme, c’est pourquoi elle est devenue une tendance sur tous les réseaux sociaux.

Parmi les commentaires du clic nous mettons en évidence: “Quelle chance Anuel a-t-il d’avoir une telle petite amie, je veux aussi une voiture” “cette excitation Anuel n’arrête pas de rire, jusqu’à ce que je haha”.

.