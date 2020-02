Quel enfant royal est réellement plus sortant?

Nous savons que le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, sont parents de trois adorables enfants. Mais même si nous avons vu le prince George et la princesse Charlotte sortir et à plusieurs reprises le public ne sait pas grand-chose à leur sujet.

Les fans de Royal adorent obtenir les mises à jour occasionnelles de Will et Kate sur leurs enfants, mais beaucoup ont des questions sur leur personnalité maintenant qu’ils sont un peu plus âgés. Voici ce que nous savons de leurs différents traits et quel enfant royal est le plus extraverti.

Les plus grandes différences entre leurs personnalités

Le prince George de Cambridge et sa sœur, la princesse Charlotte, seraient très proches et nous les avons tellement vus ensemble parce que “playdates [with outsiders] peut être délicat. ” Cependant, les enfants ont des personnalités très différentes.

“George est plus réservé et Charlotte est plus extravertie”, a expliqué un initié royal à People, ce qui pourrait être “parce que [George is] l’héritier et un jour il pourrait être roi. C’est la même différence entre William et [his brother]. Harry est beaucoup plus décontracté et William est le plus sérieux parce qu’il sera roi un jour. »

Une autre source a déclaré à The Express que George et Charlotte, comme tous les frères et sœurs, se heurtent de temps en temps. Quand ils soutiennent que c’est surtout «pour des choses idiotes comme des jouets ou des émissions de télévision qu’ils veulent regarder. Mais la plupart du temps, ils s’entendent. »

La reine Elizabeth II a révélé qui cherche qui

Il a été rapporté que George a montré certaines qualités de leadership à un jeune âge, ce qui l’aidera vraiment dans son futur rôle. Cependant, sa petite sœur le surveille. Cette friandise est venue de la reine Elizabeth elle-même.

Lorsque la reine a rencontré une jeune fille nommée Emily, qui a remporté un projet d’éducation religieuse et sa petite sœur, Hadleigh, elle a demandé si Emily “s’occupait” de sa sœur. La mère des filles, Ellen a dit: “C’est l’inverse.” À quoi la reine Elizabeth a répondu en disant: “C’est comme ça avec Charlotte et George.”

Le père d’Emily a déclaré au magazine Town & Country que «la reine laissait entendre que Charlotte gardait un œil sur George plutôt que l’inverse. Il arrive souvent qu’un enfant plus jeune soit plus confiant. C’est le deuxième syndrome de l’enfant. »

Qu’en est-il de la personnalité de leur frère le prince Louis?

Quant au plus jeune fils du duc et de la duchesse de Cambridge, le prince Louis, il a déjà fait preuve de beaucoup de personnalité, notamment au Trooping the Color en 2019.

Le «visage fou» de Louis a attiré l’attention de centaines de spectateurs et de photographes lors de l’événement. Des sources ont révélé que le jeune prince était «un vrai garçon de maman» mais maintenant qu’il vieillit, Louis est plus curieux de savoir ce que font ses frères et sœurs et veut s’impliquer.

Il a également été dit que lorsque la princesse Béatrice se marierait, le prince Louis pourrait enfin participer à une fête de mariage, tout comme son frère et sa sœur l’ont fait par le passé. Nous le saurons certainement le 29 mai.

