Quel est l’acteur qui a remporté le plus d’Oscar? Découvrez ici

Les Oscars ont donné naissance à de nombreuses légendes. Et pas seulement métaphoriquement (car nous ne savons pas quelle est l’origine du nom des prix), mais aussi littéralement les légendes de l’industrie cinématographique. Des exemples de cela sont les acteurs et actrices qui ont remporté le plus d’Oscar au cours de leur carrière. Tu sais qui c’est? Découvrez ci-dessous.

Actrices avec plus d’Oscars

L’actrice Meryl Streep (1949) est celle qui a reçu le plus de nominations aux Oscars au cours de sa carrière, avec un total de 21. Cependant l’actrice Katharine Hepburn a été celle qui a remporté le plus d’Oscar dans sa carrière. Entre 1934 et 1982 Hepburn a remporté 4 statuettes pour la meilleure actrice pour les films Gloria de un día (1934), Guess Who’s Coming to Dinner (1968), The Lion in Winter (1969) et On Golden Pond (1982).

La liste des actrices avec plus d’Oscares est suivie par Meryl Streep et Ingrid Bergman, avec trois prix chacune.

Acteurs avec plus d’Oscars

Quant aux acteurs il y a un triple lien. Cependant, le gagnant est considéré comme Jack Nicholson, car au total, il a reçu 12 nominations aux Oscars en tant que meilleur acteur. Avec Daniel Day-Lewis et Walter Brennan, Nicholson a reçu un total de trois Oscars pour les films Trapped Without Exit (1976), Best … Impossible (1998) et The Force of Love (1985), dans ce dernier le meilleur acteur secondaire

.