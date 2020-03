POLL: Quel est le meilleur film de 1984?

Aujourd’hui, nous avons atteint le cap des 84 jours jusqu’à ce que le Wonder Woman 1984 arrive en salles, et en l’honneur de cette année en titre, nous demandons à nos lecteurs de voter dans le sondage ci-dessous de ce que leur film préféré de 1984 est, avec toutes les options de Flic de Beverly Hills à chasseurs de fantômes à Il était une fois en Amérique. Faites-nous savoir dans le sondage ci-dessous, ou dans les commentaires si vous ne voyez pas votre favori!

CONNEXES: RÉSULTATS DE POLL: Quelle est la meilleure scène dans The Dark Knight?

sondages Web

CONNEXES: RÉSULTATS DU SONDAGE: Quelle est la meilleure scène de Star Wars: Un nouvel espoir?

Avance rapide dans les années 1980 alors que la prochaine aventure sur grand écran de Wonder Woman la trouve face à un tout nouvel ennemi: The Cheetah. Comme annoncé précédemment, le film met en vedette Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman et Kristen Wiig dans le rôle du super-méchant The Cheetah, ainsi que Pedro Pascal. Chris Pine revient également sous le nom de Steve Trevor.

Patty Jenkins (Wonder Woman, Monstre) revient pour diriger la suite, tandis que Jenkins, Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Stephen Jones et Gal Gadot produisent le film. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns et Walter Hamada sont les producteurs exécutifs.

Ouverture prévue en salles le 5 juin 2020, Wonder Woman 1984 est basé sur le personnage créé par William Moulton Marston, apparaissant dans des bandes dessinées publiées par DC Entertainment. Il sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures, une société de divertissement Warner Bros.