Quel est le nom légal du prince Harry? Le duc de Sussex laisse tomber HRH et nom de famille après Royal

Il existe de nombreuses façons dont la famille royale vit différemment. Par exemple, beaucoup de gens savent qu’ils grandissent généralement dans des palais remplis de majordomes, de bonnes et de bonnes d’enfants. En tant qu’adultes, on pourrait également s’attendre à ce qu’ils fassent du travail caritatif et diplomatique au lieu d’obtenir un emploi de 9 à 5 comme tout le monde.

Quelque chose qui soulève également beaucoup de questions parmi les fans est la façon dont les membres de la famille royale abordent leurs noms. Le prince Harry a récemment fait des nouvelles pour avoir “changé” son nom après sa sortie royale, donc il y a sans aucun doute beaucoup de gens qui ne savent pas quel est son nom légal maintenant. Lisez ci-dessous pour en savoir plus sur le nom du prince Harry et comment il a changé au fil des ans.

Quel était le nom légal du prince Harry à sa naissance?

Le prince Harry est né sous le nom de prince Henry Charles Albert David de Galles. Il est le fils du prince Charles et de feu la princesse Diana.

Les deux parents du prince Harry étaient connus comme le prince et la princesse de Galles. En tant que tel, il n’était pas surprenant que «of Wales» devienne également le nom de famille du prince Harry.

Techniquement, le nom de famille de la famille royale est Mountbatten-Windsor, qui a été créé en combinant le nom de la reine Elizabeth (Windsor) et le prince Philip (Mountbatten). Mountbatten-Windsor est le nom que tout royal peut utiliser à des fins officielles.

Cependant, de nombreux membres de la famille royale choisissent d’utiliser leur propre titre comme nom de famille. En grandissant, le prince Harry et son frère, le prince William, étaient connus comme Harry Wales et William Wales à l’école.

Quel est le nom légal du prince Harry après son mariage?

Lorsque le prince Harry a épousé Meghan, duchesse de Sussex en 2018, la reine Elizabeth lui a accordé le titre de duc de Sussex. Le prince Harry a ensuite abandonné son nom de famille «du Pays de Galles» et a utilisé son titre Sussex à la place.

Son nom légal, selon le certificat de naissance de son fils en 2019, était Son Altesse Royale Henry Charles Albert David Duke of Sussex.

Cependant, il est important de noter que son fils, Archie, a le nom de famille Mountbatten-Windsor. On pense que, puisque le prince Harry et Meghan veulent donner à Archie une éducation plus «normale», ils ont opté pour lui pour utiliser le nom de famille Mountbatten-Windsor au lieu de Sussex.

Quel est le nom légal du prince Harry maintenant?

Plus tôt cette année, le prince Harry et Meghan ont annoncé qu’ils se séparaient de la famille royale. Dans le cadre de leur accord de sortie, le couple aurait également supprimé certaines choses de leur nom.

Lorsque le prince Harry a enregistré son nouveau projet caritatif, Travelyst, il a abandonné son titre de HRH. De plus, certains rapports indiquent qu’il n’utilisera plus le nom de famille Mountbatten Windsor.

Lors d’un événement pour Travelyst en Ecosse en mars, l’hôte a partagé avec la foule pour garder les choses décontractées avec le prince Harry, en disant: «Il a clairement fait savoir que nous étions tous juste pour l’appeler Harry. Alors mesdames et messieurs, veuillez accueillir chaleureusement et chaleureusement Scottish à Harry. »

Cependant, une source a déclaré à Us Weekly, que le prince Harry “ne prévoyait pas d’abandonner officiellement son titre Mountbatten-Windsor légalement”. Il va simplement «garder les choses décontractées» chaque fois qu’il le peut et s’appeler par son prénom. Pour l’instant, son nom légal serait Prince Henry Charles Albert David, duc de Sussex.

Le prince Harry changera-t-il encore plus son nom?

Il n’est pas clair si c’est la version finale de son nom ou si le prince Harry pourrait le changer encore plus. Certains fans spéculent que, étant donné son prétendu désir d’être connu par son seul prénom, il est possible qu’il passe simplement par Harry Sussex à un moment donné.

Parce que le prince Harry et Meghan ont montré qu’ils sont différents des autres membres de la famille royale, il pourrait peut-être être possible pour le prince Harry de changer son nom de famille en Markle. De plus, les deux pourraient également combiner leurs noms d’une manière ou d’une autre.