Quel est le paysage de table préféré (et le plus étrange) de Kate Chastain?

Les fans de ci-dessous savent que le ragoût en chef Kate Chastain aime une bonne scène de table et une bonne soirée à thème. Elle est fière de ses designs de table élaborés et a récemment révélé son favori de tous les temps.

Kate Chastain | Greg Endries / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

L’aspect intéressant de cette révélation est qu’elle peut également être l’une des tables les plus bizarres de Chastain à ce jour. Un fan a demandé après avoir vu la demande d’un piéton pour une fête de la Saint-Patrick dans un épisode récent. “Curieux de savoir quel thème le plus étrange @Kate_Chastain a mis en place dans sa vie, celui-ci est un thème de rêve pour les garçons paresseux”, a demandé le fan.

Chastain a répondu à la question, fournissant même une photo de son design de thème de table préféré, bien qu’étrange. “Mon thème le plus étrange et pourtant le paysage de table le plus surprenant: le chou-fleur italien glamour!” Le fan semblait impressionné par ce que Chastain peut faire avec un chou-fleur. “Je suis impressionné par le chou-fleur et les roses, quel beau combo.”

Les tablescapes sont comme assembler une tenue

Chastain a partagé avec People TV que pour elle, faire un paysage de table créatif s’apparente à la conception d’une tenue. “Pour moi, c’est comme une tenue”, a-t-elle expliqué. «Les sets de table sont les jeans et la serviette est le haut. L’anneau de serviette est le bijou. J’aime cela!”

Pendant la saison méditerranéenne sous le pont, Chastain a tweeté une photo d’un autre paysage de table préféré. «Honnêtement, les tablescapes sont ma partie préférée du travail. J’ai appelé celui-ci «glam cirque»… il a été inspiré par notre groupe d’invités charters qui étaient fous », a-t-elle écrit. Elle a ajouté: «C’est du cirque. Il y a du pop-corn. Parce que les invités se comportaient comme des animaux de cirque. J’évacuais. Je les ai appréciés assis à une table qui a été inspirée par eux et ils ne s’en sont pas rendu compte. ”

Elle a également rappelé une autre table qu’elle a vraiment aimé créer pour Thanksgiving en 2012. «Dieu, j’en étais tellement fière», a-t-elle déclaré à Decider en se souvenant de la table.

Chastain offre ce conseil pour créer un paysage de table magique

La conception de tablescape est une forme d’art mais peut être apprise dans la bonne direction. “Plus, c’est plus”, a déclaré Chastain à Decider. «Vous construisez une tour, une tour d’élégance. [Which includes a] nappe, un coureur, un chargeur pour le napperon, un napperon, un chargeur pour l’assiette, assiette décorative pour l’assiette réelle. Nous parlons de sept éléments, continuez à ajouter des trucs. ”

N’oubliez pas les détails comme l’ajout de ronds de serviette qui sont «juste un autre signe d’élégance. Plus vous avez de s ** t sur la table, plus vous êtes amateur. »De plus, ne violez pas cette règle. «Rien de plastique. Jamais de gobelets en plastique, pas de couverts en plastique. Même quand je dois manger, non. Je dis, ne vous embêtez même pas avec les couverts. Je n’essaie même pas de sauver les tortues marines. “

Les fans savent également que Chastain aime ses polices et recommande de placer des cartes à la table. “J’adore les marque-places, manuscrites si vous avez une bonne écriture, moi si.” Si votre écriture ressemble plus à quelque chose d’écrit par un tueur en série, elle a cette suggestion. “Peut-être prenez un cours de calligraphie”, a-t-elle recommandé en riant. “Bonjour, regarder des vidéos YouTube.”