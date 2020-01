Quel est le réalisateur qui a remporté le plus d’Oscar au cours de sa carrière?

Dans l’histoire des Oscars, de nombreux cinéastes ont laissé leur marque sur les prix. En plus des acteurs et actrices qui ont remporté le plus de prix, il y a aussi les réalisateurs avec leur propre record. Savez-vous quel est le réalisateur qui a remporté le plus de Oscars au cours de sa carrière?Avez-vous vu tous ses films primés?

Nous recommandons également: Emilio “El indio” Fernández, le Mexicain qui a inspiré la statuette d’Oscar

Il n’est pas surprenant que le réalisateur qui a remporté le plus d’Oscar au cours de sa carrière soit d’origine américaine. Mais c’est qu’il s’agit d’un réalisateur spécialisé dans le western, c’est-à-dire dans les films de cow-boy. Eh bien, c’était le mythique John Ford, le réalisateur qui a remporté le plus d’Oscar tout au long de sa carrière cinématographique.

Ford a remporté l’Oscar du meilleur réalisateur à quatre reprises, et l’a même pris pendant deux années consécutives. Ses films primés étaient:

L’informateur (1935)

Les raisins de la colère (1940)

How Green Was My Valley (1941)

L’homme tranquille (1952)

Curieusement, aucun d’entre eux n’est un western, du moins à proprement parler. John Ford est le seul réalisateur à avoir remporté quatre Oscars du meilleur réalisateur, tandis que ceux qui en ont remporté trois sont deux: Frank Capra et William Wyler.

Un fait curieux est que John Ford a en commun avec Alejandro González Iñárritu ayant remporté l’Oscar pendant deux années consécutives. En plus d’eux, Joseph L. Mankiewicz a également pris une statuette pendant deux années consécutives.

.