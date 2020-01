Quel est le salaire de Freddie Flintoff chez Top Gear? Le présentateur mérite une augmentation de salaire après un coup de bungee défiant la mort! – HITC

Top Gear est de retour sur la BBC et la nouvelle série a commencé de façon époustouflante.

Cela a été une rude année pour le salon automobile de la BBC, Top Gear, après le départ du trio emblématique de Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May.

Depuis lors, un certain nombre de présentateurs sont venus et repartis avec un certain nombre de séries sans éclat, ce qui a fait passer le nombre de spectateurs de 6-7 millions de téléspectateurs par épisode à seulement 2-3 millions de téléspectateurs.

Cependant, avec son dernier trio de présentateurs, Paddy McGuinness, Freddie Flintoff et Chris Harris, Top Gear a relancé un peu de cette magie qui a fait de la série ce qu’elle était.

Et après une première série prometteuse en 2019, le trio est de retour pour la 28e série de Top Gear et l’épisode d’ouverture présente l’une des cascades les plus dangereuses et les plus mortelles à ce jour.

Freddie Flintoff dans une cascade de saut à l’élastique

Après que Chris Harris a fait tourner le nouvel Ariel Atom 4 dans l’épisode d’ouverture de la nouvelle série, qui affiche un temps de 0 à 60 mph de 2,8 secondes, Freddie Flintoff a voulu voir si ce temps pouvait être battu par un Rover Metro.

De toute évidence, obtenir un Rover Metro à 60 mph sur sa propre vapeur est assez difficile en premier lieu pour donner à la voiture, et audacieux Flintoff, une chance de combat, l’équipe de Top Gear s’est rendue au barrage de Luzzone en Suisse pour un spot de bungee de voiture saut et les résultats ont été spectaculaires.

S’accrochant au volant pour la vie chère, Flintoff et son courageux Rover Metro ont été jetés d’une plate-forme, une fois que Freddie a desserré le frein à main, dans le gouffre ci-dessous, battant 2,8 secondes de l’Ariel Atom par la mince marge de 0,1 seconde.

Freddie Flintoff mérite une augmentation de salaire après cela

Il y a peu de chances que lorsque Freddie Flintoff se soit inscrit à Top Gear, le fait d’être jeté d’un barrage dans un Rover Metro ait été dans son contrat.

Flintoff dit même avant le coup fatal à la mort qu’il aurait pu continuer Strictly Come Dancing à la place et qu’il a un MBE et pourtant il est foutu dans une voiture qui a plusieurs décennies.

S’il y a quelqu’un qui mérite une augmentation de salaire après cela, c’est Andrew “Freddie” Flintoff.

Quel est le salaire de Freddie Flintoff?

Quand lui et Paddie McGuiness se sont inscrits pour la première fois à Top Gear, le Sun et le Daily Mail ont rapporté que la paire serait payée environ 500 000 £ chacun pour présenter le salon de l’automobile.

Cependant, il n’est pas clair dans les rapports s’il s’agit de 500 000 £ par an ou répartis sur la durée de l’accord de deux ans du duo.

Quoi qu’il en soit, Flintoff ne se plaindra certainement pas d’ajouter à sa valeur nette qui est estimée à 18 millions de dollars en 2019.