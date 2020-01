Quel est le statut de la relation de Mattie et Jeremiah maintenant?

Qui n’aime pas une bonne romance télé-réalité? Nous aurions pensé que le casting de Floribama Shore serait terminé en interne après les deux derniers étés avec Nilsa Prowant et Gus Smyrnios. Mais cet été, les choses se sont réchauffées entre deux personnes différentes.

Lorsque Mattie Breaux est venue rendre visite à Smyrnios à la maison Floribama, il y avait une connexion instantanée entre elle et Jeremiah Buoni, mais aucun d’eux ne semblait vouloir franchir cette ligne du plaisir à quelque chose de plus sérieux.

Mattie Breaux et Jeremiah Buoni

Alors, que se passe-t-il avec Breaux et Buoni maintenant?

Le début de la relation de Mattie et Jeremiah

Breaux a rejoint la maison à Saint-Pétersbourg après que Kortni Gilson a dû partir pour faire retirer ses amygdales. Elle et Smyrnios s’étaient déjà rencontrées sur The Challenge, elle a donc pu entrer dans la maison grâce à cette relation.

Sa connexion immédiate avec Buoni était complètement inattendue.

“Je n’avais aucune intention d’entrer dans cette maison et d’avoir de la chimie avec qui que ce soit”, a-t-elle déclaré à HollywoodLife. “Mais avec Jeremiah… nous étions tous les deux dans le fitness, et j’ai vraiment aimé cet aspect de lui.”

Leur relation s’est vraiment solidifiée quand elle n’a pas choisi de camp pendant la querelle de Smyrnios et Buoni. Au lieu de cela, elle a réconforté Buoni quand le reste de la maison semblait être contre lui.

“Jeremiah et moi nous sommes beaucoup plus rapprochés à cause de tout ce qui se passe avec Gus”, a expliqué Mattie. «J’ai vraiment aimé qu’il ait pu être si ouvert avec moi et à l’aise de me parler de ses sentiments. Tant de gars du sud sont tellement hardcore, et ils ne s’ouvriront pas comme ça. Je me sentais très à l’aise de parler avec lui. Il m’a vraiment intrigué. Donc, il n’est pas normalement le type que je choisirais, mais il y avait définitivement de la chimie. ”

Mattie et Jeremiah font passer les choses au niveau supérieur

Les deux avaient été astucieux autour d’une relation pendant un certain temps, mais Breaux voulait s’assurer que c’était quelque chose qu’elle voulait vraiment avant de se lancer.

«Je suis toujours partante pour les opinions, mais je suis aussi une femme adulte **», a-t-elle déclaré. «J’étais ouvert à entendre tout le monde, mais j’ai tout vu, alors je fais juste mon propre truc. Je fais cependant attention. Gus était comme … c’est comme ça qu’il est et c’est ce qu’il met, mais laissez-moi vous raconter quelques histoires. Je l’ai donc entendu. J’ai parlé avec Aimee [Hall], Nilsa [Prowant] et Codi [Butts]. J’ai gardé cela à l’esprit, mais je voulais aussi être ouvert à de nouvelles choses. Je ne fréquente pas vraiment ou ne fais rien de ce genre parce que je n’autorise généralement pas les gens à entrer. Alors je suis comme … je vais juste le laisser entrer. ”

À la fin de l’épisode du 16 janvier, les deux ont finalement poussé les choses au niveau supérieur et sont rentrés chez eux ensemble. Il semble donc que nous pourrions être dans un été chaud entre ces deux.

Que pense le reste de la distribution de la relation?

Bien que le casting ait eu sa juste part de drame avec des relations internes dans le passé, tout le monde semble à bord avec Breaux et Buoni.

“Personne n’aime une bonne romance de maison de plage comme moi”, a déclaré Provant dans l’émission. “Donc, dès que je vois Mattie et Jeremiah se diriger l’un vers l’autre, je me dis:” Ouais! Allez, girafes, allez! »»

Et Kirk Medas n’était pas non plus opposé au syndicat.

“Jeremiah et Mattie se sentent”, a-t-il dit. “Et je suis heureux pour Jeremiah. C’est presque comme si vous retiriez les roues d’entraînement du vélo pour votre enfant, et finalement vous lâchez prise et ils pédalent et ça va tout droit. ”