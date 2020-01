Quel est le thème de Silent Witness? Les fans embrassent enfin le changement! – HITC

Il est assez difficile de résister à chanter avec celui-ci

Les fans ont récemment été encouragés à se demander quel était le thème de Silent Witness.

La BBC nous a donné tant d’heures formidables de télévision au fil des ans, mais tout le monde a un favori.

Pour beaucoup, ce favori est sans aucun doute Silent Witness. Créée par Nigel McCrery, la série a été diffusée pour la première fois en 1996 et a depuis obligé le public à revenir à ses mystères.

Bien sûr, on ne peut nier qu’il a subi des changements depuis le début, mais pour le moment, il continue de se vanter d’un excellent ensemble d’artistes comprenant Emilia Fox, David Caves et plus encore.

La saison 22 a été diffusée en janvier 2019 et a été un régal, mais maintenant, il y a un nouveau lot d’épisodes …

Le retour de Silent Witness

Silent Witness est arrivé sur les écrans de la saison 23 le mardi 7 janvier 2020.

Emilia Fox, Liz Carr, Richard Lintern et David Caves sont de retour sur les lieux, s’attaquant aux horreurs ou à un accident d’avion déconcertant.

Le retour du drame médico-légal n’est rien de moins que triomphant, mais honnêtement, le public était simplement heureux d’entendre à nouveau le thème!

C’est un cracker, mais étudions plus loin …

Quel est le thème de Silent Witness?

Le thème de Silent Witness est intitulé «Silencium» par le compositeur John Harle.

Il a en fait changé en 2018 pour la saison 21, offrant au public la voix délicieuse d’un nouveau chanteur, équipé d’un nouvel arrangement.

Les fans de la musique précédente étaient en armes sur Twitter à l’époque, mais maintenant il est clair que le thème est adoré par la majorité.

John est un saxophoniste et compositeur anglais – vous pouvez consulter son site Web ici.

Les fans parlent du thème Silent Witness

Depuis le retour de la série, beaucoup se sont rendus sur Twitter pour parler du thème musical.

Découvrez une sélection de tweets:

